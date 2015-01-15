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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:27

Написав запит сину приятеля - вже років 5 живе та працює в Бидгоші - щоби дав своє бачення «з перших рук» про купівлю квартири в Польші.
Якщо відповість - напишу.
Гадаю, що пан BIGor правий: хто накопичував гроші на купівлю обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями, обмеженому з боків чимось, що нагадує цегляні стіни (інколи такий витвір будівельного мистецтва люди, які ніколи в житті не бачили того, як взагалі здають Забудовники готові «під ключ» квартири, називають дивним словом «квартира»), того ціни в Польщі не злякають.
Тут головне не забувати, що в Україні пани форумчани ніколи не купували квартири (не враховуючи вторинний ринок), а купували залізобетонне місце, в якому за гроші і часто немалі і з нервами - часто немалими - можна було б створите щось схоже на житло.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:35

  change_pm написав:
  fox767676 написав:akurt

Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам :) требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи

хех... було б класно, якби ви нам якісь кейси розповідали...


Київ, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:35

  akurt написав:Написав запит сину приятеля - вже років 5 живе та працює в Бидгоші - щоби дав своє бачення «з перших рук» про купівлю квартири в Польші.
Якщо відповість - напишу.
Гадаю, що пан BIGor правий: хто накопичував гроші на купівлю обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями, обмеженому з боків чимось, що нагадує цегляні стіни (інколи такий витвір будівельного мистецтва люди, які ніколи в житті не бачили того, як взагалі здають Забудовники готові «під ключ» квартири, називають дивним словом «квартира»), того ціни в Польщі не злякають.
Тут головне не забувати, що в Україні пани форумчани ніколи не купували квартири (не враховуючи вторинний ринок), а купували залізобетонне місце, в якому за гроші і часто немалі і з нервами - часто немалими - можна було б створите щось схоже на житло.

не знаю - чи то я такий щасливий, чи тенденція... але...

в РП всі об"єкти, які я дивився були під чистову, тобто ремонт за свої, додаткові пенензи...

хоча, можна було найняти хфірму забудовника і вони тобі за 300-500-1000 злотих за метр робили під ключ :!:
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:40

  fox767676 написав:Київ, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.

та це я пам"ятаю... здається лівобережна?

енівей, я думав, ти дозрів для закордон?
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:42

  BIGor написав:
  change_pm написав:
За сколько можно купить квартиру в Польше — цены и варианты

https://economics.segodnya.ua/economics ... 14305.html

Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.

Возьмем ваши запросы, довоенные:
  BIGor написав:Я смотрел, сейчас более менее нормальная однуха правый берег около метро 80-90 куе, 2-ха 120 куе.

Т.е. возьмем за "приемлемое" характеристики жилья, которое в середине прошлого года стоило однуха 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
И сколько подобные объекты стоят в Польше и где? В крупном городе, не на окраинах, свежий ремонт - будет НАМНОГО дороже.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 18:49

  Faceless написав:
  BIGor написав:Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.

Возьмем ваши запросы, довоенные:
  BIGor написав:Я смотрел, сейчас более менее нормальная однуха правый берег около метро 80-90 куе, 2-ха 120 куе.

Т.е. возьмем за "приемлемое" характеристики жилья, которое в середине прошлого года стоило однуха 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
И сколько подобные объекты стоят в Польше и где? В крупном городе, не на окраинах, свежий ремонт - будет НАМНОГО дороже.

За 120 куе в Кракове можно легко смотреть двушки. И не надо тут про НАМНОГО дороже.
Но с кем я спорю - с теоретиком :D. Да и Вы сами осенью скидывали 2-хи в Галактике (считаю не самый хороший комплекс) по 140 куе и выше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:00

  change_pm написав:
  fox767676 написав:Київ, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.

та це я пам"ятаю... здається лівобережна?

енівей, я думав, ти дозрів для закордон?


Так, Лівобережна. Я налаштований на диверсифікацію. Великі квартири чипати не буду, може готелька піде під ніж на користь балкан.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 14 кві, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:За 120 куе в Кракове можно легко смотреть двушки. И не надо тут про НАМНОГО дороже.

Примеры лучше дайте, сравним с вашими довоенными хотелками "минимально приемлемого жилья"
  BIGor написав:Но с кем я спорю - с теоретиком

Так вы и не теоретик и не практик, ни в Киеве, ни в Польше, тоже мне придумали, чем меня задеть :mrgreen:
  BIGor написав:Да и Вы сами осенью скидывали 2-хи в Галактике (считаю не самый хороший комплекс) по 140 куе и выше.

Скидывал. Да, комплекс далек от идеала. Так что там в Кракове или Варшаве по новостроям с ремонтом в 15-20 минутах от центра на ОТ?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:36

Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
BIGor
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