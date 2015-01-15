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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:27
Написав запит сину приятеля - вже років 5 живе та працює в Бидгоші - щоби дав своє бачення «з перших рук» про купівлю квартири в Польші.
Якщо відповість - напишу.
Гадаю, що пан BIGor правий: хто накопичував гроші на купівлю обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями, обмеженому з боків чимось, що нагадує цегляні стіни (інколи такий витвір будівельного мистецтва люди, які ніколи в житті не бачили того, як взагалі здають Забудовники готові «під ключ» квартири, називають дивним словом «квартира»), того ціни в Польщі не злякають.
Тут головне не забувати, що в Україні пани форумчани ніколи не купували квартири (не враховуючи вторинний ринок), а купували залізобетонне місце, в якому за гроші і часто немалі і з нервами - часто немалими - можна було б створите щось схоже на житло.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:35
change_pm написав: fox767676 написав:akurt
Хорватія вже "прошарена", там і росіянчиків багато осіло, незважаючи на те що натівська так католицька. Нам, як інвесторам
требя шукати недооцінені країни, про які ,поки що, є відволікаючі стереотипи
хех... було б класно, якби ви нам якісь кейси розповідали...
Київ, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:35
akurt написав:
Написав запит сину приятеля - вже років 5 живе та працює в Бидгоші - щоби дав своє бачення «з перших рук» про купівлю квартири в Польші.
Якщо відповість - напишу.
Гадаю, що пан BIGor правий: хто накопичував гроші на купівлю обсягу повітря, який міститься між двома залізобетонними перекриттями, обмеженому з боків чимось, що нагадує цегляні стіни (інколи такий витвір будівельного мистецтва люди, які ніколи в житті не бачили того, як взагалі здають Забудовники готові «під ключ» квартири, називають дивним словом «квартира»), того ціни в Польщі не злякають.
Тут головне не забувати, що в Україні
пани форумчани ніколи не купували квартири (не враховуючи вторинний ринок), а купували залізобетонне місце
, в якому за гроші і часто немалі і з нервами - часто немалими - можна було б створите щось схоже на житло.
не знаю - чи то я такий щасливий, чи тенденція... але...
в РП всі об"єкти, які я дивився були під чистову, тобто ремонт за свої, додаткові пенензи...
хоча, можна було найняти хфірму забудовника і вони тобі за 300-500-1000 злотих за метр робили під ключ
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:40
fox767676 написав:Київ
, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.
та це я пам"ятаю... здається лівобережна?
енівей, я думав, ти дозрів для закордон?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:42
BIGor написав:
Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.
Возьмем ваши запросы, довоенные:
BIGor написав:
Я смотрел, сейчас более менее нормальная однуха правый берег около метро 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
Т.е. возьмем за "приемлемое" характеристики жилья, которое в середине прошлого года стоило однуха 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
И сколько подобные объекты стоят в Польше и где? В крупном городе, не на окраинах, свежий ремонт - будет НАМНОГО дороже.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 18:49
Faceless написав: BIGor написав:
Для тех людей, кто копил на киевскую квартиру, я скажу так цены в Польше вполне подъемные.
Возьмем ваши запросы, довоенные:
BIGor написав:
Я смотрел, сейчас более менее нормальная однуха правый берег около метро 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
Т.е. возьмем за "приемлемое" характеристики жилья, которое в середине прошлого года стоило однуха 80-90 куе, 2-ха 120 куе.
И сколько подобные объекты стоят в Польше и где? В крупном городе, не на окраинах, свежий ремонт - будет НАМНОГО дороже.
За 120 куе в Кракове можно легко смотреть двушки. И не надо тут про НАМНОГО дороже.
Но с кем я спорю - с теоретиком
. Да и Вы сами осенью скидывали 2-хи в Галактике (считаю не самый хороший комплекс) по 140 куе и выше.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:00
change_pm написав: fox767676 написав:Київ
, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.
та це я пам"ятаю... здається лівобережна?
енівей, я думав, ти дозрів для закордон?
Так, Лівобережна. Я налаштований на диверсифікацію. Великі квартири чипати не буду, може готелька піде під ніж на користь балкан.
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 14 кві, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:02
BIGor написав:
За 120 куе в Кракове можно легко смотреть двушки. И не надо тут про НАМНОГО дороже.
Примеры лучше дайте, сравним с вашими довоенными хотелками "минимально приемлемого жилья"
BIGor написав:
Но с кем я спорю - с теоретиком
Так вы и не теоретик и не практик, ни в Киеве, ни в Польше, тоже мне придумали, чем меня задеть
BIGor написав:
Да и Вы сами осенью скидывали 2-хи в Галактике (считаю не самый хороший комплекс) по 140 куе и выше.
Скидывал. Да, комплекс далек от идеала. Так что там в Кракове или Варшаве по новостроям с ремонтом в 15-20 минутах от центра на ОТ?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:36
Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:03
BIGor написав:Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
Вот и слился, как всегда, и с хамством, тоже как всегда. Смысл был делать тупой вброс про "доступные квартиры в Польше", если вообще никаких аргументов привести не способен?
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