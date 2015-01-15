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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:50

  Faceless написав:
BIGor написав:Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
Вот и слился, как всегда, и с хамством, тоже как всегда. Смысл был делать тупой вброс про "доступные квартиры в Польше", если вообще никаких аргументов привести не способен?

C хамлом не общаюсь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
Вот и слился, как всегда, и с хамством, тоже как всегда. Смысл был делать тупой вброс про "доступные квартиры в Польше", если вообще никаких аргументов привести не способен?

C хамлом не общаюсь.


Форум с зеркалом перепутал :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...

А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:10

  fox767676 написав:
  change_pm написав:
  fox767676 написав:Київ, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.

та це я пам"ятаю... здається лівобережна?

енівей, я думав, ти дозрів для закордон?


Так, Лівобережна. Я налаштований на диверсифікацію. Великі квартири чипати не буду, може готелька піде під ніж на користь балкан.

Ну дай то Боженька! Араби гарно придумалі - одне слово - іншалла - заміняє моє попереднє речення.

Будемо тішитись новому мемберу клюба інвестування закордоном... бо в мене чесно кажучи ідей вже - НУЛЬ!
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

change_pm написав:Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...

А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...


Ну, я Галактику не брав. І по 50-70 кує це трохи вище, ніж вона продавалася на етапі будівництва.

Щодо моєї "прелєсці" - мене той вліт чи не вліт не надто хвилює, бо то "для себе, а не під інвестиції/оренду", як казав один форумчанин.

Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші.
Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Faceless
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  #<1 ... 537538539540
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