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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 кві, 2022 20:50
Faceless написав:
BIGor написав:Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
Вот и слился, как всегда, и с хамством, тоже как всегда. Смысл был делать тупой вброс про "доступные квартиры в Польше", если вообще никаких аргументов привести не способен?
C хамлом не общаюсь.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:59
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Faceless короче, модер, иди на свою ветку буиитокадаражать, времени тратить на твои высеры не буду. Ты все равно все трешь.
Я себе квартирку найду, не беспокойся.
Вот и слился, как всегда, и с хамством, тоже как всегда. Смысл был делать тупой вброс про "доступные квартиры в Польше", если вообще никаких аргументов привести не способен?
C хамлом не общаюсь.
Форум с зеркалом перепутал
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:07
Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...
А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:10
fox767676 написав: change_pm написав: fox767676 написав:Київ
, 100 м біля метро ,новобудова(2019)+вторинка(2012) з маловідсотковим кредитом, avg price 1000$.
та це я пам"ятаю... здається лівобережна?
енівей, я думав, ти дозрів для закордон?
Так, Лівобережна. Я налаштований на диверсифікацію
. Великі квартири чипати не буду, може готелька піде під ніж на користь балкан.
Ну дай то Боженька! Араби гарно придумалі - одне слово - іншалла
- заміняє моє попереднє речення.
Будемо тішитись новому мемберу клюба інвестування закордоном... бо в мене чесно кажучи ідей вже - НУЛЬ!
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:17
change_pm написав:Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...
А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...
Ну, я Галактику не брав. І по 50-70 кує це трохи вище, ніж вона продавалася на етапі будівництва.
Щодо моєї "прелєсці" - мене той вліт чи не вліт не надто хвилює, бо то "для себе, а не під інвестиції/оренду", як казав один форумчанин.
Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші.
Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
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Faceless
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