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change_pm написав:Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...
А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...
Ну, я Галактику не брав. І по 50-70 кує це трохи вище, ніж вона продавалася на етапі будівництва.
Щодо моєї "прелєсці" - мене той вліт чи не вліт не надто хвилює, бо то "для себе, а не під інвестиції/оренду", як казав один форумчанин.
Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші. Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Альтернативщик написав:stm Изначально здесь был офис компании от которой получил предложение по работе, а уже со временем посмотрел на все остальные польские города и везде есть свои +/- это все-таки индивидуально, но Краков благодаря своему географическому положению позволяет легко путешествовать и определить для себя зону комфорта. Сейчас уже привязка к Кракову из-за своего бизнеса. Еще возле Кракова есть Закопане(типа нашего Буковеля)
Учитывая ваши знания теперь и уберем бизнес. Просто абстрактно вам предложили работу во всех городах: Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краков. Расставьте в приоритете 1-4.
Варшава(потому как столица), а вообще просто представьте для себя где бы Вы хотели жить по аналогии - Киев, Львов, Одесса, Харьков)
Кого интересует рынок недвижимости Кракова и Варшавы, то на этом(https://budujesie.pl/viewforum.php?f=3) форуме можно почитать про конкретный объект, правда только про новострои но по крайней мере будет понятны плюсы и минусы конкретного места/локации.