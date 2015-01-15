RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

change_pm написав:Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...

А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...


Ну, я Галактику не брав. І по 50-70 кує це трохи вище, ніж вона продавалася на етапі будівництва.

Щодо моєї "прелєсці" - мене той вліт чи не вліт не надто хвилює, бо то "для себе, а не під інвестиції/оренду", як казав один форумчанин.

Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші.
Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31334
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 7508 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:31

  stm написав:
  Альтернативщик написав:stm
Изначально здесь был офис компании от которой получил предложение по работе, а уже со временем посмотрел на все остальные польские города и везде есть свои +/- это все-таки индивидуально, но Краков благодаря своему географическому положению позволяет легко путешествовать и определить для себя зону комфорта. Сейчас уже привязка к Кракову из-за своего бизнеса.
Еще возле Кракова есть Закопане(типа нашего Буковеля)

Учитывая ваши знания теперь и уберем бизнес. Просто абстрактно вам предложили работу во всех городах: Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краков. Расставьте в приоритете 1-4.

Варшава(потому как столица), а вообще просто представьте для себя где бы Вы хотели жить по аналогии - Киев, Львов, Одесса, Харьков)
Альтернативщик
 
Повідомлень: 146
З нами з: 20.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 23:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Кого интересует рынок недвижимости Кракова и Варшавы, то на этом(https://budujesie.pl/viewforum.php?f=3) форуме можно почитать про конкретный объект, правда только про новострои но по крайней мере будет понятны плюсы и минусы конкретного места/локации.
Альтернативщик
 
Повідомлень: 146
З нами з: 20.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші.
Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.

Я скидував ще давно на гілці КРЖН порівняння 2к квартиру в ЖК Ліпінка і в ЖК в Варшаві (навіть з огрудком), де дезинформація? А на ті гроші що я збирав на 2к в Києві - цілком реально щось купити. Як куплю - то відпишусь тут, але треба почекати.
Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі - останній великий наплив людей був - білоруси в 2020, і нічого такого. Важайте мене напливом 2022 року (якщо дай Бог закінчиться війна). При тому, що вже 2 роки виїхав з Києва собі на батьківщину і зекономив нормально грошей. Я думаю, що план спрацює і все буде добре.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 19.09.10
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:34

  BIGor написав:Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі .

Моніторити і ввичати - то мудро. Але багато з форумчан є звичайними мрійниками.
Спробуємо промоніторити.

Рік 2017.
- Не мрійник син одногрупника по універсиетту чує від батька пропозицію влаштуватися на роботу в дуже відому установу в Польші в славетному місті Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою.
Пораду батька сприймає серьйозно, кидаючи дуже дуже дуже престижну роботу в Україні, про яку 99,99% форумчан навіть не мріють. Цікаво, що кидає роботу НЕ за отриманим в університеті України фахом, а влаштовується на роботу ЗА спеціальністю, записаною в дипломі (!!!). І це не улюблена багатьма "Облік та аудит" або "Менеджмент організацій".

Рік 2018.
- Не мрійник син одногрупника орендує в славетному місті Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою, 1 к квартиру за 250 доларів та оглядається по боках, вивчаючи на власному досвіді дійсність. Наприклад, про те, що комуналка обходиться в 120-150 доларів і треба добре працювати.

Рік 2019.
- Не мрійник син одногрупника перевозить з обласного центра України в славетне місто Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою, свою родину - жінку, синочка та доньку. Орендує 3-к квартиру.

Рік 2020.
- НЕ мрійник син одногрупника виходить на рівень зарплатні в 10 000 злотих на місяць та починає думати про купівлю власного кубла.

Рік 2021.
- НЕ мрійник син одногрупника ретельно вивчає оголошення про продаж квартир в славетному польскому місті, дивиться на успіхи сина-спортовця/студента, та доньки-учениці польської школи та приймає рішення купити те, що має назву "таунхауз": два поверхи, гараж, 3 спальні, власна веранда з квітами під нею.
Площа - 90 кв. м. Ціна 100 000 доларів США.
Радіє, що не приходиться орендувати трикімнатну квартиру, оренда якоє на сьогодні вартує мінімум 400, а комуналка мінімум 100, а разом мінімум 500 доларів на місяць.

Рік 2022.
- НЕ мрійник син одногрупника бере калькулятор та за порадою akurta виконує прості підрахунки, з яких стає зрозуміло, що він вже має право подавати документи на резидентство ЄС.
Вчора злобний алчний рієлтор akurt, який облапошив тисячі форумчан, задав не зручне питання про вартість того таунхауза на сьогодні. На що отримав таку відповідь (цитата): "Myślę, że mój dom jest teraz wart o wiele więcej. Kupiliśmy dom, więc teraz naprawdę nie próbuję zagłębiać się w pomoc z mieszkaniem, teraz jest to cholernie niewdzięczne zadanie."


Точний моніторинг.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 кві, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2614 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:20

  BIGor написав:
  Faceless написав:Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші.
Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.

Я скидував ще давно на гілці КРЖН порівняння 2к квартиру в ЖК Ліпінка і в ЖК в Варшаві (навіть з огрудком), де дезинформація? А на ті гроші що я збирав на 2к в Києві - цілком реально щось купити. Як куплю - то відпишусь тут, але треба почекати.
Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі - останній великий наплив людей був - білоруси в 2020, і нічого такого. Важайте мене напливом 2022 року (якщо дай Бог закінчиться війна). При тому, що вже 2 роки виїхав з Києва собі на батьківщину і зекономив нормально грошей. Я думаю, що план спрацює і все буде добре.

слух, я певен, що ти щось купиш!

у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше...

тому шукай якись компроміс по локації і будь поки в оренді, а потім вже буде видно...
change_pm
 
Повідомлень: 5509
З нами з: 03.02.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1063 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 11:53

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші.
Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.

Я скидував ще давно на гілці КРЖН порівняння 2к квартиру в ЖК Ліпінка і в ЖК в Варшаві (навіть з огрудком), де дезинформація? А на ті гроші що я збирав на 2к в Києві - цілком реально щось купити. Як куплю - то відпишусь тут, але треба почекати.
Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі - останній великий наплив людей був - білоруси в 2020, і нічого такого. Важайте мене напливом 2022 року (якщо дай Бог закінчиться війна). При тому, що вже 2 роки виїхав з Києва собі на батьківщину і зекономив нормально грошей. Я думаю, що план спрацює і все буде добре.

слух, я певен, що ти щось купиш!

у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше...

тому шукай якись компроміс по локації і будь поки в оренді, а потім вже буде видно...

Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 19.09.10
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1299 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 537538539540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 917, 918, 919
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9185 1322949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 11:23
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108560
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (509)
15.04.2022 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.