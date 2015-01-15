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change_pm написав:Йой, хлопи, я буду тішитись, коли Бігор запосте, що купив квартиру в Польще дешевше, ніж КРЖН...
А Фейслес почне постити Галактику по 50-70 куе ))) що означає влєт...
Ну, я Галактику не брав. І по 50-70 кує це трохи вище, ніж вона продавалася на етапі будівництва.
Щодо моєї "прелєсці" - мене той вліт чи не вліт не надто хвилює, бо то "для себе, а не під інвестиції/оренду", як казав один форумчанин.
Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші. Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Альтернативщик написав:stm Изначально здесь был офис компании от которой получил предложение по работе, а уже со временем посмотрел на все остальные польские города и везде есть свои +/- это все-таки индивидуально, но Краков благодаря своему географическому положению позволяет легко путешествовать и определить для себя зону комфорта. Сейчас уже привязка к Кракову из-за своего бизнеса. Еще возле Кракова есть Закопане(типа нашего Буковеля)
Учитывая ваши знания теперь и уберем бизнес. Просто абстрактно вам предложили работу во всех городах: Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краков. Расставьте в приоритете 1-4.
Варшава(потому как столица), а вообще просто представьте для себя где бы Вы хотели жить по аналогии - Киев, Львов, Одесса, Харьков)
Кого интересует рынок недвижимости Кракова и Варшавы, то на этом(https://budujesie.pl/viewforum.php?f=3) форуме можно почитать про конкретный объект, правда только про новострои но по крайней мере будет понятны плюсы и минусы конкретного места/локации.
Faceless написав:Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші. Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Я скидував ще давно на гілці КРЖН порівняння 2к квартиру в ЖК Ліпінка і в ЖК в Варшаві (навіть з огрудком), де дезинформація? А на ті гроші що я збирав на 2к в Києві - цілком реально щось купити. Як куплю - то відпишусь тут, але треба почекати. Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі - останній великий наплив людей був - білоруси в 2020, і нічого такого. Важайте мене напливом 2022 року (якщо дай Бог закінчиться війна). При тому, що вже 2 роки виїхав з Києва собі на батьківщину і зекономив нормально грошей. Я думаю, що план спрацює і все буде добре.
BIGor написав:Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі .
Моніторити і ввичати - то мудро. Але багато з форумчан є звичайними мрійниками. Спробуємо промоніторити.
Рік 2017. - Не мрійник син одногрупника по універсиетту чує від батька пропозицію влаштуватися на роботу в дуже відому установу в Польші в славетному місті Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою. Пораду батька сприймає серьйозно, кидаючи дуже дуже дуже престижну роботу в Україні, про яку 99,99% форумчан навіть не мріють. Цікаво, що кидає роботу НЕ за отриманим в університеті України фахом, а влаштовується на роботу ЗА спеціальністю, записаною в дипломі (!!!). І це не улюблена багатьма "Облік та аудит" або "Менеджмент організацій".
Рік 2018. - Не мрійник син одногрупника орендує в славетному місті Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою, 1 к квартиру за 250 доларів та оглядається по боках, вивчаючи на власному досвіді дійсність. Наприклад, про те, що комуналка обходиться в 120-150 доларів і треба добре працювати.
Рік 2019. - Не мрійник син одногрупника перевозить з обласного центра України в славетне місто Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою, свою родину - жінку, синочка та доньку. Орендує 3-к квартиру.
Рік 2020. - НЕ мрійник син одногрупника виходить на рівень зарплатні в 10 000 злотих на місяць та починає думати про купівлю власного кубла.
Рік 2021. - НЕ мрійник син одногрупника ретельно вивчає оголошення про продаж квартир в славетному польскому місті, дивиться на успіхи сина-спортовця/студента, та доньки-учениці польської школи та приймає рішення купити те, що має назву "таунхауз": два поверхи, гараж, 3 спальні, власна веранда з квітами під нею. Площа - 90 кв. м. Ціна 100 000 доларів США. Радіє, що не приходиться орендувати трикімнатну квартиру, оренда якоє на сьогодні вартує мінімум 400, а комуналка мінімум 100, а разом мінімум 500 доларів на місяць.
Рік 2022. - НЕ мрійник син одногрупника бере калькулятор та за порадою akurta виконує прості підрахунки, з яких стає зрозуміло, що він вже має право подавати документи на резидентство ЄС. Вчора злобний алчний рієлтор akurt, який облапошив тисячі форумчан, задав не зручне питання про вартість того таунхауза на сьогодні. На що отримав таку відповідь (цитата): "Myślę, że mój dom jest teraz wart o wiele więcej. Kupiliśmy dom, więc teraz naprawdę nie próbuję zagłębiać się w pomoc z mieszkaniem, teraz jest to cholernie niewdzięczne zadanie."
Точний моніторинг.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 кві, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші. Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Я скидував ще давно на гілці КРЖН порівняння 2к квартиру в ЖК Ліпінка і в ЖК в Варшаві (навіть з огрудком), де дезинформація? А на ті гроші що я збирав на 2к в Києві - цілком реально щось купити. Як куплю - то відпишусь тут, але треба почекати. Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі - останній великий наплив людей був - білоруси в 2020, і нічого такого. Важайте мене напливом 2022 року (якщо дай Бог закінчиться війна). При тому, що вже 2 роки виїхав з Києва собі на батьківщину і зекономив нормально грошей. Я думаю, що план спрацює і все буде добре.
слух, я певен, що ти щось купиш!
у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше...
тому шукай якись компроміс по локації і будь поки в оренді, а потім вже буде видно...
Faceless написав:Я тільки за, хай люди купують, вдало, недорого, якісне і в хорошому місці. І Бігор, і інші. Але ж навіщо дезінформувати? І до лютого порівнювані об'єкти в Польщі були дорожчі, а зараз, з напливом купи людей, частинка з яких і на РН звітала, буде ще дорожче.
Я скидував ще давно на гілці КРЖН порівняння 2к квартиру в ЖК Ліпінка і в ЖК в Варшаві (навіть з огрудком), де дезинформація? А на ті гроші що я збирав на 2к в Києві - цілком реально щось купити. Як куплю - то відпишусь тут, але треба почекати. Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі - останній великий наплив людей був - білоруси в 2020, і нічого такого. Важайте мене напливом 2022 року (якщо дай Бог закінчиться війна). При тому, що вже 2 роки виїхав з Києва собі на батьківщину і зекономив нормально грошей. Я думаю, що план спрацює і все буде добре.
слух, я певен, що ти щось купиш!
у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше...
тому шукай якись компроміс по локації і будь поки в оренді, а потім вже буде видно...
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?