Додано: П'ят 15 кві, 2022 08:34

BIGor написав: Щодо напливу людей, то вже давно моніторю ринок Польщі . Щодо напливу людей,

Моніторити і ввичати - то мудро. Але багато з форумчан є звичайними мрійниками.СпробуємоРік 2017.- Не мрійник син одногрупника по універсиетту чує від батька пропозицію влаштуватися на роботу в дуже відому установу в Польші в славетному місті Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою.Пораду батька сприймає серьйозно, кидаючи дуже дуже дуже престижну роботу в Україні, про яку 99,99% форумчан навіть не мріють. Цікаво, що кидає роботу НЕ за отриманим в університеті України фахом, а влаштовується на роботу ЗА спеціальністю, записаною в дипломі (!!!). І це не улюблена багатьма "Облік та аудит" або "Менеджмент організацій".Рік 2018.- Не мрійник син одногрупника орендує в славетному місті Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою, 1 к квартиру за 250 доларів та оглядається по боках, вивчаючи на власному досвіді дійсність. Наприклад, про те, що комуналка обходиться в 120-150 доларів і треба добре працювати.Рік 2019.- Не мрійник син одногрупника перевозить з обласного центра України в славетне місто Bydgoszcz, що між Гданьском та Варшавою, свою родину - жінку, синочка та доньку. Орендує 3-к квартиру.Рік 2020.- НЕ мрійник син одногрупника виходить на рівень зарплатні в 10 000 злотих на місяць та починає думати про купівлю власного кубла.Рік 2021.- НЕ мрійник син одногрупника ретельно вивчає оголошення про продаж квартир в славетному польскому місті, дивиться на успіхи сина-спортовця/студента, та доньки-учениці польської школи та приймає рішення купити те, що має назву "таунхауз": два поверхи, гараж, 3 спальні, власна веранда з квітами під нею.Площа - 90 кв. м. Ціна 100 000 доларів США.Радіє, що не приходиться орендувати трикімнатну квартиру, оренда якоє на сьогодні вартує мінімум 400, а комуналка мінімум 100, а разом мінімум 500 доларів на місяць.Рік 2022.- НЕ мрійник син одногрупника бере калькулятор та за порадоюa виконує прості підрахунки, з яких стає зрозуміло, що він вже має право подавати документи на резидентство ЄС.Вчора злобний алчний рієлтор, який облапошив тисячі форумчан, задав не зручне питання про вартість того таунхауза на сьогодні. На що отримав таку відповідь (цитата): "Myślę, że mój dom jest teraz wart o wiele więcej. Kupiliśmy dom, więc teraz naprawdę nie próbuję zagłębiać się w pomoc z mieszkaniem, teraz jest to cholernie niewdzięczne zadanie."