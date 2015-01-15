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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:25

  BIGor написав:Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?

Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
akurt
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  #<1 ... 538539540541
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