Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:25
Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:45
Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
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