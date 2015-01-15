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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:25

  BIGor написав:Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?

Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:45

  akurt написав:
  BIGor написав:Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?

Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.

Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:22

  akurt написав:
  BIGor написав:Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?

Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.

та ті ж люди кажуть, що харашо там дє нас нет...

тобто що виходить, де ми є - то погано? :?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:23

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?

Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.

Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.

багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:27

  fox767676 написав:
  change_pm написав:у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше


Щось ти перееляканий. Те, що відбівається на сході, наводить на думку що хулівська армія орда дегенератів з купою мотлоху. Я вважаю будь-яку Натівську країною безпечною. Україні просто не пощастило шо залищилася сам на сам з ордою

не те щоб переляканий, але по Маслоу - фактор небезпеки мучає...

враховуючи, що ми у 21 столітті, фактор однієї заборони нервує...

враховуючи знання історій неньки, ще починав в 90-ти з Грушевського "Історія України-Русі" - так ось давно топив за те, що інвестування повинно бути тільки там, де хоча б останні 100 років не проходила по території ні одна війна.

такі країни є, але їх мало... і вони так сір"йозно західніше за Польщу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:47

  change_pm написав:багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...

Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
San
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