Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:25
Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:45
Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:22
та ті ж люди кажуть, що харашо там дє нас нет...
тобто що виходить, де ми є - то погано?
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:23
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:27
не те щоб переляканий, але по Маслоу - фактор небезпеки мучає...
враховуючи, що ми у 21 столітті, фактор однієї заборони нервує...
враховуючи знання історій неньки, ще починав в 90-ти з Грушевського "Історія України-Русі" - так ось давно топив за те, що інвестування повинно бути тільки там, де хоча б останні 100 років не проходила по території ні одна війна.
такі країни є, але їх мало... і вони так сір"йозно західніше за Польщу...
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:47
Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
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