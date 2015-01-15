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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:45
akurt написав: BIGor написав:
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-
фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:22
akurt написав: BIGor написав:
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
Розумні люди говорять, що Данія чудова
і там працюють потужні ІТ-
фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
та ті ж люди кажуть, що харашо там дє нас нет...
тобто що виходить, де ми є - то погано?
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:23
BIGor написав: akurt написав: BIGor написав:
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-
фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:27
fox767676 написав:
Щось ти перееляканий.
change_pm написав:
у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше
Те, що відбівається на сході, наводить на думку що хулівська армія орда дегенератів з купою мотлоху. Я вважаю будь-яку Натівську країною безпечною. Україні просто не пощастило шо залищилася сам на сам з ордою
не те щоб переляканий, але по Маслоу - фактор небезпеки мучає...
враховуючи, що ми у 21 столітті, фактор однієї заборони нервує...
враховуючи знання історій неньки, ще починав в 90-ти з Грушевського "Історія України-Русі" - так ось давно топив за те, що інвестування повинно бути тільки там, де хоча б останні 100 років не проходила по території ні одна війна.
такі країни є, але їх мало... і вони так сір"йозно західніше за Польщу...
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:47
change_pm написав:
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 07:22
в іспанії великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
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DmitryK
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:04
DmitryK написав:в іспанії
великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
ну, тоді португеш...
та, компанія, про яку я знаю відкриває хаби в Лісабоні і Малазі...
імхо, що в обох місцях кацапів небагато... імхо...
пісі. а чому ніхто не думає про Ірландію? кацапів імхо мало, роботи багато, і безвіз наразі...
Ну, погода така собі, не Анталія, але то таке...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 10:17
DmitryK написав:
в іспанії великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
Папне Дмитро!
Зараз виклали відео, як в Києві затримали диверсійну групу з двох телепнів - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ - це один з них гучно саме так кричав "Я гражданин Украины" - в торбах РОСІЙСЬКІ рублі, смартофни з дзвінками в РФ.
Штани зняли до колін - щоби не втекли - всі ноги в татуюваннях.
Тому я сміливо Вас можу цитувати: невже (ВАМ) можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз?
Цитую далі: "може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче (НЕ)
в анталії..."
Я точно пам"ятаю, як саме Ви дуже дуже багато разів помилялися своїми судженнями на цьому форумі. Не дивуюсь черговому хибному судженні.
Для довідки, росіян7 практично ніде нге видно, наче ховаються.
За день можна побачити 1-2 авто з російськими номерами.
Натомісмь дуже дуже багато автівкок з номерами України, Франції, Нідерлапнджів ів осмобливо Велткої Британії.
Вит ніде не полбачити в Анталіх "бесик" РФ, за те нап бюагатьох балклнах висять прапори України, навіть балкн мої смусдів прикрашеий жовто-блакинтим прапором роолзміром на весь балкон.
Завтра в олдному з культурних центрів під патронатом Консульства України в Анталії та ГО "Укроаїнська родина" де я буваю чероез день, відбудеться показ українського фільма "Чужа молитва" режисера Ахтема Сейтаблаєва. Квитток бюуде коштуваати 100 лір (зазвичай в кінотеатр квиток коштує 10-20 лір) - 100 лір це приблитзно 200 гривень і всі кошти підуть гна ЗСУ.Не помиляйтеся більше у своїх судженнях,
пане Дмитро.
Нет на часі.
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akurt
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