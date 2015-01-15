Додано: Суб 16 кві, 2022 10:17

DmitryK написав: в іспанії великий мінус забагато росіян.

до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії.... в іспанії великий мінус забагато росіян.до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....

(ВАМ)

(НЕ)

Я точно пам"ятаю, як саме Ви дуже дуже багато разів помилялися своїми судженнями на цьому форумі. Не дивуюсь черговому хибному судженню.

наших друзів.

Не жартую.

показ українського фільма

Папне Дмитро!Зараз виклали відео, як в Києві затримали диверсійну групу з двох телепнів - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ - це один з них гучно саме так і кричав "Я гражданин Украины" - в торбах РОСІЙСЬКІ рублі, смартофни з дзвінками в РФ.Штани зняли до колін - щоби не втекли (один таки втік) - всі ноги в татуюваннях.Тому я сміливо Вас можу цитувати:Цитую далі: "може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим пачев анталії..."Для довідки: росіян практично ніде не видно, наче ховаються.За день можна побачити 1-2 авто з російськими номерами. Це при тому, що я за кермом щоденно і їжджу на великі відстані, і буваю в різних районах міста,Натомість дуже дуже багато автівок з номерами України, Франції, Нідерландів і особливо Великої Британії, яка - нагадю - на сьогодні є одним з найкращіхВЖЕ ВЧОРА В БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ МИ ЖАРТУВАЛИ, що на вулицях Анталії автівок з номерами України вже більше ніж з автономерами Туреччини.Вит ніде не побачите в Анталії "бесик" РФ, за те на багатьох балконах висять прапори України, навіть балкон моїх сусідів по квартирі прикрашений жовто-блакитним прапором розміром на весь балкон. А водії міських автобусів за кермом в протиковідних масках в кольорах жовто-блакитних.Завтра в одному з культурних центрів Анталії під патронатом Консульства України в Анталії та ГО "Українська родина" де я буваю через день, відбудеться"Чужа молитва" режисера Ахтема Сейтаблаєва. Квиток буде коштувати 100 лір (зазвичай в кінотеатр квиток коштує 10-20 лір) - 100 лір - це приблизно 200 гривень і всі кошти підуть на ЗСУ.Це при тому, що українська діаспора вже забрала завантажила та відправила в Україну до 10 великовантажних автівок на замовлення ЗСУ. В тому числі каски, бронежилети, спецодяг, харчі та інші важливі предмети.пане Дмитро.Не на часі. ДезінформацІї на цьому форумі вже було тисячами і ліпили ту "мульку" роками.