|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:45
akurt написав: BIGor написав:
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-
фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5932
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 996 раз.
- Подякували: 1299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:22
akurt написав: BIGor написав:
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
Розумні люди говорять, що Данія чудова
і там працюють потужні ІТ-
фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
та ті ж люди кажуть, що харашо там дє нас нет...
тобто що виходить, де ми є - то погано?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5521
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:23
BIGor написав: akurt написав: BIGor написав:
Ну всередині ЄС вже переміщатися легше. Чи радите одразу в Португалію-Іспанію їхати?
Розумні люди говорять, що Данія чудова і там працюють потужні ІТ-
фірми і філії фірм з США.
Племінника я умовляв-умовляв, не умовив, зараз сидить без роботи (канадський роботодавець всіх звільнив) у Львівській області.
Нас наоборот наші фірми дуже підтримали.
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5521
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:27
fox767676 написав:
Щось ти перееляканий.
change_pm написав:
у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше
Те, що відбівається на сході, наводить на думку що хулівська армія орда дегенератів з купою мотлоху. Я вважаю будь-яку Натівську країною безпечною. Україні просто не пощастило шо залищилася сам на сам з ордою
не те щоб переляканий, але по Маслоу - фактор небезпеки мучає...
враховуючи, що ми у 21 столітті, фактор однієї заборони нервує...
враховуючи знання історій неньки, ще починав в 90-ти з Грушевського "Історія України-Русі" - так ось давно топив за те, що інвестування повинно бути тільки там, де хоча б останні 100 років не проходила по території ні одна війна.
такі країни є, але їх мало... і вони так сір"йозно західніше за Польщу...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5521
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:47
change_pm написав:
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
-
San
-
-
- Повідомлень: 33402
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2314 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 07:22
в іспанії великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 10:04
DmitryK написав:в іспанії
великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
ну, тоді португеш...
та, компанія, про яку я знаю відкриває хаби в Лісабоні і Малазі...
імхо, що в обох місцях кацапів небагато... імхо...
пісі. а чому ніхто не думає про Ірландію? кацапів імхо мало, роботи багато, і безвіз наразі...
Ну, погода така собі, не Анталія, але то таке...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5521
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 кві, 2022 10:17
DmitryK написав:
в іспанії великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
Папне Дмитро!
Зараз виклали відео, як в Києві затримали диверсійну групу з двох телепнів - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ - це один з них гучно саме так і кричав "Я гражданин Украины
" - в торбах РОСІЙСЬКІ рублі, смартофни з дзвінками в РФ.
Штани зняли до колін - щоби не втекли (один таки втік) - всі ноги в татуюваннях.
Тому я сміливо Вас можу цитувати: невже (ВАМ) можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз?
Цитую далі: "може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче (НЕ)
в анталії..."Я точно пам"ятаю, як саме Ви дуже дуже багато разів помилялися своїми судженнями на цьому форумі. Не дивуюсь черговому хибному судженню.
Для довідки: росіян практично ніде не видно, наче ховаються.
За день можна побачити 1-2 авто з російськими номерами. Це при тому, що я за кермом щоденно і їжджу на великі відстані, і буваю в різних районах міста, яке в 1,4 рази є більшим за Київ.
Натомість дуже дуже багато автівок з номерами України, Франції, Нідерландів і особливо Великої Британії, яка - нагадю - на сьогодні є одним з найкращіх наших друзів.
ВЖЕ ВЧОРА В БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ МИ ЖАРТУВАЛИ, що на вулицях Анталії автівок з номерами України вже більше ніж з автономерами Туреччини.
Вит ніде не побачите в Анталії "бесик
" РФ, за те на багатьох балконах висять прапори України, навіть балкон моїх сусідів по квартирі прикрашений жовто-блакитним прапором розміром на весь балкон. А водії міських автобусів за кермом в протиковідних масках в кольорах жовто-блакитних. Не жартую.
Завтра в одному з культурних центрів Анталії під патронатом Консульства України в Анталії та ГО "Українська родина
" де я буваю через день, відбудеться показ українського фільма
"Чужа молитва
" режисера Ахтема Сейтаблаєва.
Квиток буде коштувати 100 лір (зазвичай в кінотеатр квиток коштує 10-20 лір) - 100 лір - це приблизно 200 гривень і всі кошти підуть на ЗСУ.
Це при тому, що українська діаспора вже забрала завантажила та відправила в Україну до 10 великовантажних автівок на замовлення ЗСУ. В тому числі каски, бронежилети, спецодяг, харчі та інші важливі предмети.Не помиляйтеся більше у своїх судженнях,
пане Дмитро.
Не на часі. ДезінформацІї на цьому форумі вже було тисячами і ліпили ту "мульку" роками.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6667
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2615 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 10:52
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.
Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ - сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6667
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2615 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:11
akurt написав:
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ
- сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти
з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7271
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 440 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9187
|1323871
|
|
|241
|58959
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|108570
|
|