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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:12
change_pm написав: fox767676 написав:
Щось ти перееляканий.
change_pm написав:
у мене проста є така одна думка - враховуючи, що відбувається на сході, треба рухатить від неньки і можливо від польщі західніше
Те, що відбівається на сході, наводить на думку що хулівська армія орда дегенератів з купою мотлоху. Я вважаю будь-яку Натівську країною безпечною. Україні просто не пощастило шо залищилася сам на сам з ордою
не те щоб переляканий, але по Маслоу - фактор небезпеки мучає...
враховуючи, що ми у 21 столітті, фактор однієї заборони нервує...
враховуючи знання історій неньки, ще починав в 90-ти з Грушевського "Історія України-Русі" - так ось давно топив за те, що інвестування повинно бути тільки там, де хоча б останні 100 років не проходила по території ні одна війна.
такі країни є, але їх мало... і вони так сір"йозно західніше за Польщу...
Нещодавно сперечався з колегами, чи можно вважати айтішників що релокувалися до 24.02.2022 - біженцями. Вважаю щонайменш частково - так, бо згідно піраміди Маслова їм не вистачає початковои її ланку - безпеки, вищі ж ланки добробут та визнання наврядчи покращаться при міграції.
Ну Швеція майже поруч з Польшею. Португалія, Швейцарія, Ірландія, Канада трошки далі.
Але ще треба враховувавти математичне очікування. США майдже не воювади 150 рокуів на своїй території, але у 2020 здавалось що їм дуже кортить знову повоювати за свободу негрів.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:20
San написав: change_pm написав:
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
А что есть компании которые вывезли персонал в феврале, до военного положения?
Ну типа массово заборнировали отели, и 15 февраля сказали - собирайте вещи, родных и айда в Польшу\Словакию\Кипр ни о чем не беспокойтесь, вас ждет вкусный кофе, комфортные номера и рекреационные ресурсы ? Я как-то на ДОУ такого не видел и не слышал. 90% мужчин из ИТ маются по Украине, и тут у них по сравнению с русскими ситуация даже хуже. Пусским действительно помогают выехать и они перехватывают рынок
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:16
ol_zy написав:
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
Ну ось вчора люди так і сказали. За виведення сказали комісія 3-3,5%.
В Туреччині банківська система працює і немає нічких обмежент ні на валюту, ні на крипту.
Про крипту в Туреччині писав дурниці на цьому форумі один горе-знавець, прости Господи його грішного.
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