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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:20
San написав: change_pm написав:
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
А что есть компании которые вывезли персонал в феврале, до военного положения?
Ну типа массово заборнировали отели, и 15 февраля сказали - собирайте вещи, родных и айда в Польшу\Словакию\Кипр ни о чем не беспокойтесь, вас ждет вкусный кофе, комфортные номера и рекреационные ресурсы ? Я как-то на ДОУ такого не видел и не слышал. 90% мужчин из ИТ маются по Украине, и тут у них по сравнению с русскими ситуация даже хуже. Пусским действительно помогают выехать и они перехватывают рынок
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fox767676
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:16
ol_zy написав:
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
Ну ось вчора люди так і сказали. За виведення сказали комісія 3-3,5%.
В Туреччині банківська система працює і немає нічких обмежент ні на валюту, ні на крипту.
Про крипту в Туреччині писав дурниці на цьому форумі один горе-знавець, прости Господи його грішного.
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akurt
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:29
fox767676 написав: San написав: change_pm написав:
багато українських галер гарно попрацювали - навіть не віриться, що не кинули народ...
Так прямо перед войной нанять кого-то было невыполнимой миссией, поэтому так дорожат сотрудниками.
К тому же западные заказчики относятся с пониманием и даже готовы увеличивать кол-во украинских разработчиков в команде.
Еще туда же, что галеры остановили найм в раше и белораше, и даже сокращают персонал, покидая эти рынки. А где компенсировать то, если в целом айти индустрия расширяется? реально уже в таких местах планеты ищут кадров, где интернет еще не провели.
Да и опыт ковида научил, когда за борт многих выкинули, а потом пришлось бегать нанимать за 1.5 ценника менее матерых.
А что есть компании которые вывезли персонал в феврале, до военного положения?
Ну типа массово заборнировали отели, и 15 февраля сказали - собирайте вещи, родных и айда в Польшу\Словакию\Кипр ни о чем не беспокойтесь, вас ждет вкусный кофе, комфортные номера и рекреационные ресурсы ? Я как-то на ДОУ такого не видел и не слышал. 90% мужчин из ИТ маются по Украине, и тут у них по сравнению с русскими ситуация даже хуже. Пусским действительно помогают выехать и они перехватывают рынок
Є такі компанії.
Одна, яку знаю, ще до кінця лютого, щось придбала чи орендувала в Анталії (не для реклами, просто факт) і перемістила туди частину персоналу.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:29
akurt написав:
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ
- сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти
з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
Гугл, эпл пей. Неее, не слышали ... ))) Акурт, чесно слово, каждый раз смотрю на ваши не ошибки и прозреваю ))))
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:56
akurt написав: ol_zy написав:
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
Ну ось вчора люди так і сказали. За виведення сказали комісія 3-3,5%.
В Туреччині банківська система працює і немає нічких обмежент ні на валюту, ні на крипту.
Про крипту в Туреччині писав дурниці на цьому форумі один горе-знавець, прости Господи його грішного.
Якщо мова про дійсно великі суми, десятки тисяч долярів - важко підказати. Бо єдиним логічним виглядає через крипту, але купити на значні суми в Україні не так просто зараз, на велику біржу так просто не заведеш, на ті, де доступно, будуть біші втрати.
Якщо про відносно невеликі суми - крипта непогана ідея.
Для "суто на харчі". Найпростіше - якимось чином передати їм картку українського банку, і все.
Є варіант ще простіший, просто вже в Туреччині в смартфоні зробити гуг або епл пей, якщо нема, тоді не треба навіть нічого передавати, але - за моїм досвідом в Туреччині далеко не всюди є безконтпктна оплата, нажаль
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:57
stm написав: akurt написав:
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ
- сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти
з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
Гугл, эпл пей. Неее, не слышали ... ))) Акурт, чесно слово, каждый раз смотрю на ваши не ошибки и прозреваю ))))
Я вище написав за безконтактну. Нажаль, в Туреччині вона не так розповсюджена, як в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:02
stm написав:
Гугл, эпл пей. Неее, не слышали ... ))) Акурт, чесно слово, каждый раз смотрю на ваши не ошибки и прозреваю
))))
Мне очень приятно узнать, что Вы наконец-то поняли - после 4-х лет общения со мною - что я всегда прав и даю правильные провернные практикой советы.
В данном случае признаю: я давно не был в Украине и не знаю последних Решений НБУ по некоторым финансовым вопросам.Самое интересное, что лично мне ни один из ответов ни на один из вопросов выше НЕ НУЖЕН реально.У меня нет никаких активов в Украине и нет никаких финансовых интересов в Украине.
А вот люди из новоприбывших сталкиваются с очень большими проблемами.
Вчера получил инсайдерскую информацию, что пришло Распоряжение Центрального банка Турции
о запрете открытия счетов иностранцам без ВНЖ в Турции (ни под каким предлогом. До этого были кое-какие "лазейки" и возможности).
Потому многие новоприбывшие задают именно такие вопросы.
А вопросы актуальные - например, вчера в одном из банков нашей женщине-украинке на вопрос о том, как ей получить перевод от мужа на 30 000 долларов сотрудник банка ответил, что счет в валюте и не в валюте открыть невозможно и посоветовал ей воспользоваться счетом "друзей".
Повторю: Самое интересное, что лично мне ни один из ответов ни на один из вопросов выше НЕ НУЖЕН реально.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:17
Faceless написав: akurt написав: ol_zy написав:
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
Ну ось вчора люди так і сказали. За виведення сказали комісія 3-3,5%.
В Туреччині банківська система працює і немає нічких обмежент ні на валюту, ні на крипту.
Про крипту в Туреччині писав дурниці на цьому форумі один горе-знавець, прости Господи його грішного.
Якщо мова про дійсно великі суми, десятки тисяч долярів - важко підказати. Бо єдиним логічним виглядає через крипту, але купити на значні суми в Україні не так просто зараз, на велику біржу так просто не заведеш, на ті, де доступно, будуть біші втрати.
Якщо про відносно невеликі суми - крипта непогана ідея.
Для "суто на харчі". Найпростіше - якимось чином передати їм картку українського банку, і все.
Є варіант ще простіший, просто вже в Туреччині в смартфоні зробити гуг або епл пей, якщо нема, тоді не треба навіть нічого передавати, але - за моїм досвідом в Туреччині далеко не всюди є безконтпктна оплата, нажаль
Дякую за розгорнуту відповідь - все дуже є цінними - передам нашим людям.
Безконтатна оплата є всюди.Картки українських банків працюють чудово.
Сам оплачую все виключно "смартфоном".
За останній час не зміг оплатити "без контакту" тільки в маленькому магазинчику, який торгує квітами - там у хлопців дійсно був якийсь старенький термінал.
Годину тому оплатив в кіоску на вулиці за полуницю - 35 лір кіло - 70 гривень кіло - саме "безконтактним" методом.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:34
akurt написав: Faceless написав:
akurt написав:Ну ось вчора люди так і сказали. За виведення сказали комісія 3-3,5%.
В Туреччині банківська система працює і немає нічких обмежент ні на валюту, ні на крипту.
Про крипту в Туреччині писав дурниці на цьому форумі один горе-знавець, прости Господи його грішного.
Якщо мова про дійсно великі суми, десятки тисяч долярів - важко підказати. Бо єдиним логічним виглядає через крипту, але купити на значні суми в Україні не так просто зараз, на велику біржу так просто не заведеш, на ті, де доступно, будуть біші втрати.
Якщо про відносно невеликі суми - крипта непогана ідея.
Для "суто на харчі". Найпростіше - якимось чином передати їм картку українського банку, і все.
Є варіант ще простіший, просто вже в Туреччині в смартфоні зробити гуг або епл пей, якщо нема, тоді не треба навіть нічого передавати, але - за моїм досвідом в Туреччині далеко не всюди є безконтпктна оплата, нажаль
Дякую за розгорнуту відповідь - все дуже є цінними - передам нашим людям.
Безконтатна оплата є всюди.Картки українських банків працюють чудово.
Сам оплачую все виключно "смартфоном".
За останній час не зміг оплатити "без контакту" тільки в маленькому магазинчику, який торгує квітами - там у хлопців дійсно був якийсь старенький термінал.
Годину тому оплатив в кіоску на вулиці за полуницю - 35 лір кіло - 70 гривень кіло - саме "безконтактним" методом.
Якщо в Анталії жодних проблем - це добре. Просто, по містечкам де ми були не так давно - їздили в Каппадокію - доводилося і згадувати пін код картки, або платити готівкою.
Тоді, як на мене, це найпростіший спосіб - щоб завести картку в гугл/епл пкй, можна просто в месенджері передати реквізити, а потім код підтвердження, і все.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:53
akurt написав: ol_zy написав:
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
Ну ось вчора люди так і сказали. За виведення сказали комісія 3-3,5%.
Ну эт, видимо, для Турции. А вообще все зависит от того как покупать и принимающей стороны...
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