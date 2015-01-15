RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:26

  ol_zy написав:
  akurt написав:Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.
Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.

Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ - сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.

Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.

через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.

На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 19.09.10
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:06

  BIGor написав:На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.


Ви праві. Тут навіть пролунав такий колгоспний метод - від відчаю: евакуаційний автобус - трохи навичок психолога - та роздати по 10 000 євро типу надійним людям. Пораду передам нашим людям.

х х х
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6669
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2617 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 540541542543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 917, 918, 919
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9188 1323991
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 кві, 2022 14:38
Coder
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58961
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108572
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.