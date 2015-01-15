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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 14:26
ol_zy написав: akurt написав:
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ
- сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти
з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
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BIGor
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:06
BIGor написав:
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
Ви праві. Тут навіть пролунав такий колгоспний метод - від відчаю: евакуаційний автобус - трохи навичок психолога - та роздати по 10 000 євро типу надійним людям. Пораду передам нашим людям.
х х х
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 16:28
akurt написав:
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
Помогальщик Вы ещё тот...
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