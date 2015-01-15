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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 14:26
ol_zy написав: akurt написав:
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ
- сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти
з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:06
BIGor написав:
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
Ви праві. Тут навіть пролунав такий колгоспний метод - від відчаю: евакуаційний автобус - трохи навичок психолога - та роздати по 10 000 євро типу надійним людям. Пораду передам нашим людям.
х х х
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 16:28
akurt написав:
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
Помогальщик Вы ещё тот...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:04
DmitryK написав:в іспанії великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
і сьогодні був матеріал на тсн, що кацапи в аліканте побили нашого бармена за - Слава Україні!..
не хочеться гріх на душу брати - але імхо їх треба по світу один за одним вирізати, чи просто всіх вислати назад, щоб очистити нормальну землю від тих виродків...
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