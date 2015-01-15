akurt написав:

Звісно, законного та реального.

Шановні форумчани!Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).Але родини залишилися без грошей.Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:- зробити як раніше SWIFT-переказ - сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти з комісією за виведення 3-3.5%.- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.Що би порадили ви, шановні форумчани?