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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 кві, 2022 14:26
ol_zy написав: akurt написав:
Шановні форумчани!
Прошу фінасово-банківської поради для родин наших українців.
Багато з них опинилося в Анталії з мінімумом документів (намагаємося вирішувати те питання через наше Консульство).
Але родини залишилися без грошей.
Точніше гроші є у їх чоловіків, які зараз в Україні - ті, з ким я спілкуюся - і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і у Львові.Люди просять НЕ грошей, ні, не подумайте.
Просять пораду, як можна в наші буремні часи чоловікам переправити в Туречичну гроші своїм жінкам та дітям.
Вчора буда нарада в нашій діаспорі і озвучувалося таке:
- зробити як раніше SWIFT-переказ
- сказали, що зараз цей канал НЕ працює. Заборона НБУ.
- зробити прекази через сервіс Приватбанку "з картки на картку" - особисто я пробував тиждень тому - раніше це займало у мене 5 секунд на смартфоні - тепер переказ пройшов і відразу повернувся. Вчора сказали, що ніби-то таку операцію НБУ вже дозволило. Так чи ні?
- зробити переказ через операцію купілі/продажу Критовалюти
з комісією за виведення 3-3.5%.
- зробити декілька раз "виїхати-заїхати" на кордоні "Україна - Румунія" або Україна-Польщя, маючи в кишені дозволені 10 000 євро.
Що би порадили ви, шановні форумчани? Звісно, законного та реального.
через крипту (usdt) - самое простое и надежное. В EU без проблем, а вот как с этим в Турции х.з.
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
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BIGor
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:06
BIGor написав:
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
Ви праві. Тут навіть пролунав такий колгоспний метод - від відчаю: евакуаційний автобус - трохи навичок психолога - та роздати по 10 000 євро типу надійним людям. Пораду передам нашим людям.
х х х
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 16:28
akurt написав:
Часи дивні. Майже погодився виїхати в Румунію на кордон з Молдовою та пригнати в Анталію авто, яке змушені були кинути наші біженці.
До Бухареста літаком - далі електричка до кордону з Молдовою (20 доларів).
Не знаю, навіщо це мені, але треба родині нашого хлопця, що зараз в ЗСУ, допомогти.
Помогальщик Вы ещё тот...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:04
DmitryK написав:в іспанії великий мінус забагато росіян.
до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
і сьогодні був матеріал на тсн, що кацапи в аліканте побили нашого бармена за - Слава Україні!..
не хочеться гріх на душу брати - але імхо їх треба по світу один за одним вирізати, чи просто всіх вислати назад, щоб очистити нормальну землю від тих виродків...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:31
Не тільки часи змінилися, але і люди.
Так раніше можна було сказати.
Різниця в тому, що одні змінилися в кращій бік, а інші - в більше, ніж гірший.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 16 кві, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:35
"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии. Битва на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась поражением подопечных Хосепа Гвардиолы - 2:3.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:37
akurt написав:
То ви розкажіть пану DmytriyK
, який точно визначив країну, в якій багато поганих людей.
Звісно, помилився він.
«Ну Как всегда!»
та я навіть не знаю, хто він такий...
він робить вброс, і якось зникає* - то ніякої полємікі і не відбувається
*сподіваюсь з позитивних причин, а не через форс-мажор...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 22:30
BIGor написав:
На крипту ввели обмеження НБУ. Матеріал не під рукою, але таке є.
Варіант з 10 000 Євро через кордон Румунії - найкращий. Або ж через зелений коридор ввезти більше як Остап Бендер. Але вже паніки і товкотні на кордонах немає - тому думаю будуть перевіряти щільніше.
упс... никто в мире не может контролировать крипту, а вот НБУ впереди планеты всей и ввел ограничения... - не знал - думаю и НБУ тоже в шоке...
вы видимо про ограничения на квази-кеш 100К грн в месяц в эквиваленте на один банк, так банков много + крипта не только через квази-кеш ходит...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 23:01
change_pm написав: akurt написав:
То ви розкажіть пану DmytriyK
, який точно визначив країну, в якій багато поганих людей.
Звісно, помилився він.
«Ну Как всегда!»
та я навіть не знаю, хто він такий...
він робить вброс, і якось зникає* - то ніякої полємікі і не відбувається
*сподіваюсь з позитивних причин, а не через форс-мажор...
шановний, а в чому тут "вброс"?
чи є якісь заперечення по суті, щодо кількості (особливо зараз) росіян в туреччині взвгалі і в в анталії зокрема? як на мій суб'єктивний погляд(а в туреччині бував разів 20, з них кілька років жив по 2-4 місяці на рік, в різних регіонах, то такого % росіян я ніде більше не бачив, ну хіба в патаї.
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DmitryK
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Додано: Нед 17 кві, 2022 03:30
Дуже добре, що Ви нам, як фахівець в народонаселенні Турецької республіки, розкрили на те очі.
Вченим - а іх знання мерзнуть у порівнянні з вашими - відомі лише оціночні дані, згідно з якими кількість громадян РФ, які мешкають в Туреччині, складає від 300000 до 500000, що складає не більше 0,5% від населення краіни. За оціночними даними фахівців в Анталії з 2 511 250 постійного населення громадян РІ не більше 30000, або не більше 1,2%. Тобто, із 100 людей, які ви зустрінете на вулицях, громадянами РФ є 1 (одна) особа, що збігається мабуть, і з моїм баченням ситуації.
Для довідки: населення краіни за підсумками 2021 року складає 84 680 243 людей.
Ну і про ваш суб‘єктивний погляд, який на 100% є хибним: за даними вчених краіни за кількістю громадян РФ краіни розподіляються:
- місце 1: Латвійська республіка: близько 27% населення;
- місце 2: Естонська республіка: близько 25%;
- місце 3: Казахстан - близько 19% населення;
- місце 4: Україна - близько 18% населення;
- місце десь ззаду в переліку: Грузія - 0,73%.
Це більше, ніж в Туреччині, де за оцінками фахівців, не більше 0,5%.
Ви свій «суб‘єктивний погляд» у всіх сферах своєї діяльності використовуєте?
А, ну тоді все зрозуміло…
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