Додано: Нед 17 кві, 2022 05:52

Інвест

люди в нерухомість за кордоном...

Все - суцільне сміття та повна дурня.

Можете на мене ображатися, але класно вас всіх дезінформували псевдофахівці з цього форуму.

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість іноземцями за березень 2022 року.1. Продажі житла в Туреччині в березніпорівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 134 170 об"єктів. Найвищу частку в продажах нерухомості мав Стамбул: 23 974 квартир або 17,9% ринку.Це важливо для тих, хто тут нам "авторитетно" (хі-хі-хі) розказував про курс ліра/долар та шепотів "Усьо прАпАло". Ці горе-хВахІвці на сьогодні сидять в повній калюжі. Десятки тисяч повідомлень на цьому форумі від них.Цікаві дані:- березень 2020 - куплено 1670 квартир.- березень 2021 - куплено 1241 квартири.- березень 2022 - куплено 1170 квартир.2. Продажі житла іноземцям в березні 2022 рокувсіх попередінх березнів.Всього в березні 2022 року іноземці інвестували в 5 567 квартир.Продажі житла іноземцям у березні порівняно з відповідним місяцем попереднього року3. За громадянством іноземців інвестиції в березні 2022 року розподілені так (зауважу, що в ТОП-20 завжди місця 3 та 4 ділили громадяни РФ та Німеччини, а місце 10 традиційно займали інвестори України):Стамбул посів перше місце з інвестицій іноземцями (продано 2 245 квартир). За Стамбулом іде - ну, сумнівався тільки один пан вище - Анталія з 1 434 (!!!) продажами (звичайно іноземці інвестували в не більше, ніж в 950 квартир в місяць в Анталії). ДРУГЕ МІСЦЕ серед інвестицій іноземцями. Це не сенсація - так традиційно: ДРУГЕ МІСЦЕ - Анталія, після Стамбулу - міста для бізнесу.А сенсацій дві:- я думав, що громадяни Канади за підсумками лютого випадково зайшли в ТОП-20 на позицію "20".А воно бач як... Бізнес не любить випадковостей.Да, "реб"ята-демократи", якщо ви так і в бізнесі плануєте свою діяльність та взагалі своє життя, та інвестуєте відповідно, то карта ваша є битою.Особливо якщо врахувати, що форум був наповнений купою дезінформаторів, які "втирали" вам добряче.І втерли...