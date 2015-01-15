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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 05:52

ІнвестУЮТЬ люди в нерухомість за кордоном...
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість іноземцями за березень 2022 року.

1. Продажі житла в Туреччині в березні зросли на 20,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 134 170 об"єктів. Найвищу частку в продажах нерухомості мав Стамбул: 23 974 квартир або 17,9% ринку.
Це важливо для тих, хто тут нам "авторитетно" (хі-хі-хі) розказував про курс ліра/долар та шепотів "Усьо прАпАло". Ці горе-хВахІвці на сьогодні сидять в повній калюжі. Десятки тисяч повідомлень на цьому форумі від них. Все - суцільне сміття та повна дурня.

Цікаві дані:
- березень 2020 - куплено 108 670 квартир.
- березень 2021 - куплено 111 241 квартири.
- березень 2022 - куплено 134 170 квартир.

2. Продажі житла іноземцям в березні 2022 року побили рекорди всіх попередінх березнів.
Зображення
Всього в березні 2022 року іноземці інвестували в 5 567 квартир.
Продажі житла іноземцям у березні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 31,0%.
Можете на мене ображатися, але класно вас всіх дезінформували псевдофахівці з цього форуму.
Завдячуючи їх дезінформації ви НЕ ТУДИ вкладали зароблені гроші.

3. За громадянством іноземців інвестиції в березні 2022 року розподілені так (зауважу, що в ТОП-20 завжди місця 3 та 4 ділили громадяни РФ та Німеччини, а місце 10 традиційно займали інвестори України):
Зображення
Стамбул посів перше місце з інвестицій іноземцями (продано 2 245 квартир). За Стамбулом іде - ну, сумнівався тільки один пан вище - Анталія з 1 434 (!!!) продажами (звичайно іноземці інвестували в не більше, ніж в 950 квартир в місяць в Анталії). ДРУГЕ МІСЦЕ серед інвестицій іноземцями. Це не сенсація - так традиційно: ДРУГЕ МІСЦЕ - Анталія, після Стамбулу - міста для бізнесу.
А сенсацій дві:
- я думав, що громадяни Канади за підсумками лютого випадково зайшли в ТОП-20 на позицію "20".
А воно бач як... Бізнес не любить випадковостей.
- інвестори з України піднялися на місце 7 в ТОП-20...

P.S. Да, "реб"ята-демократи", якщо ви так і в бізнесі плануєте свою діяльність та взагалі своє життя, та інвестуєте відповідно, то карта ваша є битою.
Особливо якщо врахувати, що форум був наповнений купою дезінформаторів, які "втирали" вам добряче.
І втерли...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 06:47

  akurt написав:Дуже добре, що Ви нам, як фахівець в народонаселенні Турецької республіки, розкрили на те очі.
Пане Дмитро! Будьте обережним: за оцінками фахівців кожен п‘ятий, якого ви сьогодні зустрічаєте в своєму місті, є росіянином.
Це свідчить про те, що за вашим критерієм не можна вам жити там, де ви живете і особливо - це ж гілка про інвестиції - там, де ви інвестували.
Або критерій невірний.

пан акурт як завжди мимо каси зі своїми запевненнями.
в тому місці, в якому я зараз знаходжуся, а це зараз Румунія, за 3 тижні не бачив і не чув жодного(!) росіянина... чи може пан акурт сказати те саме про нашпиговану кримнашами Анталію?
але, як я розумію, йому те без різниці, головне що росіяни везуть свої гроші туди і скуповують там нерухомість(бо більше ніде їх брудні гроші не беруть), в результаті чого пан акурт за кілька років віртуально розбагатів аж на 50 тис доларів
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 06:53

БІНГО!
Пан Дмитро в переліку тих горе-хВахівців, хто нагородив мене посадою Головиправління/директора/президента міжнародної рієлторської контори є під номером 32 (тридцять два).
Ну хоч якесь досягення у нього в житті.

Та й мені приємно: такі гарні посади. І не мріяв я ніколи.
Дякую, пане Дмитре!

Разбагатів я не на 50 000 доларів, а - люблю точно СВОЇ (!!!) гроші рахувати - "віртуально" (цитата) на 110 000 - 49500=60 500 доларів США.
Тут:
- 110 000 доларів США - ринкова вартість аналогічних квартир в моєму мікрорайні станом на 17 квітня 2022 року.
- 49 500 доларів США - гроші, які я віддав за свою квартиру у вересні 2017 року.
- нуль - це прибуток пана Дмитра від своїх досягнень на ринку нерухомості.

P.S. За офіційними даними росіяни є на ЧЕТВЕРТОМУ місці в переліку іноземців в Румунії.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пана акурта можна хіба нагородити посадою директора з маніпуляції - і справді, якщо написати, що росіяни є на 4му місці серед іноземців в Румунії, що є правда, виглядає трохи більш страшно, ніж написати, що росіян там є 0.1% (якшо у пана акурта проблеми з математикою, це 1 росіянець на 1000 людей), то уже наче і не так все погано. Ще раз кажу, за 3 тижні, тьфу тьфу, жодного не бачив, і це дуже мене радує. був план як потепліє переїхати до греції, але так тут добре що прямо сумніваюся.
А може пан акурт нам розкаже скільки росіян він бачиив і чув за три тижні щоденно в анталії?
DmitryK
 
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