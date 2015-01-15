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ІнвестУЮТЬлюди в нерухомість за кордоном... Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість іноземцями за березень 2022 року.
1. Продажі житла в Туреччині в березні зросли на 20,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 134 170 об"єктів. Найвищу частку в продажах нерухомості мав Стамбул: 23 974 квартир або 17,9% ринку. Це важливо для тих, хто тут нам "авторитетно" (хі-хі-хі) розказував про курс ліра/долар та шепотів "Усьо прАпАло". Ці горе-хВахІвці на сьогодні сидять в повній калюжі. Десятки тисяч повідомлень на цьому форумі від них. Все - суцільне сміття та повна дурня.
2. Продажі житла іноземцям в березні 2022 року побили рекорди всіх попередінх березнів. Всього в березні 2022 року іноземці інвестували в 5 567 квартир. Продажі житла іноземцям у березні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 31,0%. Можете на мене ображатися, але класно вас всіх дезінформували псевдофахівці з цього форуму. Завдячуючи їх дезінформації ви НЕ ТУДИ вкладали зароблені гроші.
3. За громадянством іноземців інвестиції в березні 2022 року розподілені так (зауважу, що в ТОП-20 завжди місця 3 та 4 ділили громадяни РФ та Німеччини, а місце 10 традиційно займали інвестори України): Стамбул посів перше місце з інвестицій іноземцями (продано 2 245 квартир). За Стамбулом іде - ну, сумнівався тільки один пан вище - Анталія з 1 434 (!!!) продажами (звичайно іноземці інвестували в не більше, ніж в 950 квартир в місяць в Анталії). ДРУГЕ МІСЦЕ серед інвестицій іноземцями. Це не сенсація - так традиційно: ДРУГЕ МІСЦЕ - Анталія, після Стамбулу - міста для бізнесу. А сенсацій дві: - я думав, що громадяни Канади за підсумками лютого випадково зайшли в ТОП-20 на позицію "20". А воно бач як... Бізнес не любить випадковостей. - інвестори з України піднялися на місце 7 в ТОП-20...
P.S. Да, "реб"ята-демократи", якщо ви так і в бізнесі плануєте свою діяльність та взагалі своє життя, та інвестуєте відповідно, то карта ваша є битою. Особливо якщо врахувати, що форум був наповнений купою дезінформаторів, які "втирали" вам добряче. І втерли...
akurt написав:Дуже добре, що Ви нам, як фахівець в народонаселенні Турецької республіки, розкрили на те очі. Пане Дмитро! Будьте обережним: за оцінками фахівців кожен п‘ятий, якого ви сьогодні зустрічаєте в своєму місті, є росіянином. Це свідчить про те, що за вашим критерієм не можна вам жити там, де ви живете і особливо - це ж гілка про інвестиції - там, де ви інвестували. Або критерій невірний.
пан акурт як завжди мимо каси зі своїми запевненнями. в тому місці, в якому я зараз знаходжуся, а це зараз Румунія, за 3 тижні не бачив і не чув жодного(!) росіянина... чи може пан акурт сказати те саме про нашпиговану кримнашами Анталію? але, як я розумію, йому те без різниці, головне що росіяни везуть свої гроші туди і скуповують там нерухомість(бо більше ніде їх брудні гроші не беруть), в результаті чого пан акурт за кілька років віртуально розбагатів аж на 50 тис доларів
БІНГО! Пан Дмитро в переліку тих горе-хВахівців, хто нагородив мене посадою Головиправління/директора/президента міжнародної рієлторської контори є під номером 32 (тридцять два). Ну хоч якесь досягення у нього в житті.
Та й мені приємно: такі гарні посади. І не мріяв я ніколи. Дякую, пане Дмитре!
Разбагатів я не на 50 000 доларів, а - люблю точно СВОЇ (!!!) гроші рахувати - "віртуально" (цитата) на 110 000 - 49500=60 500 доларів США. Тут: - 110 000 доларів США - ринкова вартість аналогічних квартир в моєму мікрорайні станом на 17 квітня 2022 року. - 49 500 доларів США - гроші, які я віддав за свою квартиру у вересні 2017 року. - нуль - це прибуток пана Дмитра від своїх досягнень на ринку нерухомості.
P.S. За офіційними даними росіяни є на ЧЕТВЕРТОМУ місці в переліку іноземців в Румунії.
пана акурта можна хіба нагородити посадою директора з маніпуляції - і справді, якщо написати, що росіяни є на 4му місці серед іноземців в Румунії, що є правда, виглядає трохи більш страшно, ніж написати, що росіян там є 0.1% (якшо у пана акурта проблеми з математикою, це 1 росіянець на 1000 людей), то уже наче і не так все погано. Ще раз кажу, за 3 тижні, тьфу тьфу, жодного не бачив, і це дуже мене радує. був план як потепліє переїхати до греції, але так тут добре що прямо сумніваюся. А може пан акурт нам розкаже скільки росіян він бачиив і чув за три тижні щоденно в анталії?
Вид не оригінальні: коли людині немає що сказати про інвестиціі, з кишені витягає зім’яту серветку із словом @маніпуляція@. До речі, досить зім’ята сереветка, використовувалася багато разів та вже не є модною. Застаріла. До речі, можете зустрітися з маніпулятором особисто: я в суботу неділю буду в Румунії. Маршрут: Ясси - Фокшани - Бухарест - Русе. Хочу по дорозі продати штук десять квартир. Якщо захочете щось передати в Анталію - буде чудова нагода.
пан акурт третій раз не може нам відповісти, чи багато росіян в анталії, як він з ними уживається, і що робить в магазинах коли намагається на ламаній англійській щось пояснити, натомість чує навіть від турків "давай давай друг гавари". також пан акурт спробував зробити вкид щодо "4го місця росіян в румунії" але після того як зрозумів що написав, злився і почав щось тулити про якісь серветки (незрозуміло для чого)
akurt написав:Дуже добре, що Ви нам, як фахівець в народонаселенні Турецької республіки, розкрили на те очі. Пане Дмитро! Будьте обережним: за оцінками фахівців кожен п‘ятий, якого ви сьогодні зустрічаєте в своєму місті, є росіянином. Це свідчить про те, що за вашим критерієм не можна вам жити там, де ви живете і особливо - це ж гілка про інвестиції - там, де ви інвестували. Або критерій невірний.
пан акурт як завжди мимо каси зі своїми запевненнями. в тому місці, в якому я зараз знаходжуся, а це зараз Румунія, за 3 тижні не бачив і не чув жодного(!) росіянина... чи може пан акурт сказати те саме про нашпиговану кримнашами Анталію? але, як я розумію, йому те без різниці, головне що росіяни везуть свої гроші туди і скуповують там нерухомість(бо більше ніде їх брудні гроші не беруть), в результаті чого пан акурт за кілька років віртуально розбагатів аж на 50 тис доларів
слух, шановний, а як ві кордон перейшли? Ві ж не дівчинка під чоловічим ніком?!
Ви, панк Дмитро, спутали лавку біля під’їзду хрущика з фінансовим форумом України. Це було вже не один раз, коли люди нічого не можуть сказати за темою гілки.
Я зараз з компанією на набережній Анталії, якраз розмова про нерухомість: квартира 3+1 в гарному мікрорайоні ще тиждень тому продавалася ща 1 700 000 лір (близько 115 000$), вчора ціну змінили на 2 000 000 лір (близько 137 000$). Можете або собі купити, або знайти покупця - я зароблю свої рієлторскі 6%. Ну а розумна людина оцінить динаміку цін на нерухомість в Анталії. Вже не один флудер аналізував то колір футболки акурта, то діаметр коліс його авто - все замість того, щоби думати про вдалі інвестиціі.
В грудні я писав, що в моєму будинку виставили на продаж квартиру 2+1 за 100 000$. Треба було вхопити і не думати: шикарна квартира в шикарному місці в шикарному стані. Була продана в січні не за 100 000$, а ща 110 000$. Купила родина, в якій жінка - українка. Заселили десь з місяць тому родину з Харкова за 650$ на місяць.
А в цей час пан Дмитро дурнею маявся.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 кві, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
DmitryK написав:шановний, а в чому тут "вброс"? чи є якісь заперечення по суті, щодо кількості (особливо зараз) росіян в туреччині взвгалі і в в анталії зокрема? як на мій суб'єктивний погляд(а в туреччині бував разів 20, з них кілька років жив по 2-4 місяці на рік, в різних регіонах, то такого % росіян я ніде більше не бачив, ну хіба в патаї.
DmitryK написав: в іспанії великий мінус забагато росіян. до речі, як акурт не агітує, для нормальної людини туреччина зараз взагалі не варіант. невже можна нормально гуляти повз ось ці всі тагільські пики зараз? може, ще дивитися як вони салюти запускають на 9 травня? тим паче в анталії....
"вброс" очевідень...
написав про іспанію - думку не розвив...
розказав, що акурт фейерверки на 9 травня дивиться - фото не навів...
розказав, що кацапів повно в анталії, найбільше в світі, і раптом і в патаї їх також багато...
то в чому суть повідомлення? "обкакати" анталію? імхо - очевішче )))
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 17 кві, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:ІнвестУЮТЬлюди в нерухомість за кордоном... Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість іноземцями за березень 2022 року.
1. Продажі житла в Туреччині в березні зросли на 20,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 134 170 об"єктів. Найвищу частку в продажах нерухомості мав Стамбул: 23 974 квартир або 17,9% ринку. Це важливо для тих, хто тут нам "авторитетно" (хі-хі-хі) розказував про курс ліра/долар та шепотів "Усьо прАпАло". Ці горе-хВахІвці на сьогодні сидять в повній калюжі. Десятки тисяч повідомлень на цьому форумі від них. Все - суцільне сміття та повна дурня.