Цікаво що десь п‘ять осіб вважали себе пророками в ціні на нерухомість за кордоном.
Всі як один прогнозували падіння цін на 50%, 100%, 200%, 500%.
Не хочеться ображати тих горе фахівців, але один на сьогодні зовсім без житла, у другого і не було житла (не заробив), ще олин 2,5 років покривав сусальним золотом плінтуси в квартирі з видом на Рибальский острів - і все для того, щоби зараз жінка шукала роботу прибиральниці в Швейцарії.
Ой блін, інвестори-пророки…
Те, що занапастили своє життя -,не шкода.
Шкода, що вони не дали можливості своєю дезінформацію нормальним людям зробити правильні вкладення зароблених грошей.
Мене дивує, як всі ці фахівці ще й змогли заробити якісь гроші в житті:,ніяких навичок, крім того, щоби вже 32 раз нагороджувати мене посадою генерального директора та президента рієлторськоі компанії, ніби то я не можу легко заробити принаймні 100$ на день іншим методом, немає.
А правда внша: рік тому я на цій гілці наводив такий приклад треба було вчитися та робити, діяти:
- листопад 2020 року людина не інакше після того, як бісеня поплутало, купує під Херсоном дачу за 45000$.
- витрачає 5000$ на ремонт та 1000$ на розчищення берега.
- в квітні 2021 року приїжджає на тиждень в Анталію в Аланію та, перебуваючи в шоці, прозріває, яку дурню зробив.
- укладає попередній Договір про купівлю квартири в Аланіі, повертається в Херсон та терміново продає тую типу дачу.
- точно не знаю, чи повернув викинуті гроші всі, але щось повернув.
- в листопаді 2021 року прилітає та робить повну виплату за новеньку під ключ квартиру в Аланіі.
- на сьогодні вся його рідня та родичі перебувають в евакуації в Чернівцях - втратили все, частини документів немає.
- він мовчить та думає про те, як мудро він зробив.
Я писав багато разів на форумі: озирніться на своє назом‘ячене, на всі ці дачі, Шевченкові хати, гаражі та альтанки та зробіть мудру інвестицію.
Розказували повну дурню про поросятину, султанів та про колір майки akurta.
Тепер новинка: з Румунії просять мене порахувати росіян в Анталії.
Дивні люди.