Додано: Нед 17 кві, 2022 10:11

Цікаво що десь п‘ять осіб вважали себе пророками в ціні на нерухомість за кордоном.

Всі як один прогнозували падіння цін на 50%, 100%, 200%, 500%.

Не хочеться ображати тих горе фахівців, але один на сьогодні зовсім без житла, у другого і не було житла (не заробив), ще олин 2,5 років покривав сусальним золотом плінтуси в квартирі з видом на Рибальский острів - і все для того, щоби зараз жінка шукала роботу прибиральниці в Швейцарії.

Ой блін, інвестори-пророки…

Те, що занапастили своє життя -,не шкода.

Шкода, що вони не дали можливості своєю дезінформацію нормальним людям зробити правильні вкладення зароблених грошей.



Мене дивує, як всі ці фахівці ще й змогли заробити якісь гроші в житті:,ніяких навичок, крім того, щоби вже 32 раз нагороджувати мене посадою генерального директора та президента рієлторськоі компанії, ніби то я не можу легко заробити принаймні 100$ на день іншим методом, немає.

А правда внша: рік тому я на цій гілці наводив такий приклад треба було вчитися та робити, діяти:

- листопад 2020 року людина не інакше після того, як бісеня поплутало, купує під Херсоном дачу за 45000$.

- витрачає 5000$ на ремонт та 1000$ на розчищення берега.

- в квітні 2021 року приїжджає на тиждень в Анталію в Аланію та, перебуваючи в шоці, прозріває, яку дурню зробив.

- укладає попередній Договір про купівлю квартири в Аланіі, повертається в Херсон та терміново продає тую типу дачу.

- точно не знаю, чи повернув викинуті гроші всі, але щось повернув.

- в листопаді 2021 року прилітає та робить повну виплату за новеньку під ключ квартиру в Аланіі.

- на сьогодні вся його рідня та родичі перебувають в евакуації в Чернівцях - втратили все, частини документів немає.

- він мовчить та думає про те, як мудро він зробив.



Я писав багато разів на форумі: озирніться на своє назом‘ячене, на всі ці дачі, Шевченкові хати, гаражі та альтанки та зробіть мудру інвестицію.

Розказували повну дурню про поросятину, султанів та про колір майки akurta.

Тепер новинка: з Румунії просять мене порахувати росіян в Анталії.

Дивні люди.