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ІнвестУЮТЬлюди в нерухомість за кордоном... Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість іноземцями за березень 2022 року.
1. Продажі житла в Туреччині в березні зросли на 20,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 134 170 об"єктів. Найвищу частку в продажах нерухомості мав Стамбул: 23 974 квартир або 17,9% ринку. Це важливо для тих, хто тут нам "авторитетно" (хі-хі-хі) розказував про курс ліра/долар та шепотів "Усьо прАпАло". Ці горе-хВахІвці на сьогодні сидять в повній калюжі. Десятки тисяч повідомлень на цьому форумі від них. Все - суцільне сміття та повна дурня.
2. Продажі житла іноземцям в березні 2022 року побили рекорди всіх попередінх березнів. Всього в березні 2022 року іноземці інвестували в 5 567 квартир. Продажі житла іноземцям у березні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 31,0%. Можете на мене ображатися, але класно вас всіх дезінформували псевдофахівці з цього форуму. Завдячуючи їх дезінформації ви НЕ ТУДИ вкладали зароблені гроші.
3. За громадянством іноземців інвестиції в березні 2022 року розподілені так (зауважу, що в ТОП-20 завжди місця 3 та 4 ділили громадяни РФ та Німеччини, а місце 10 традиційно займали інвестори України): Стамбул посів перше місце з інвестицій іноземцями (продано 2 245 квартир). За Стамбулом іде - ну, сумнівався тільки один пан вище - Анталія з 1 434 (!!!) продажами (звичайно іноземці інвестували в не більше, ніж в 950 квартир в місяць в Анталії). ДРУГЕ МІСЦЕ серед інвестицій іноземцями. Це не сенсація - так традиційно: ДРУГЕ МІСЦЕ - Анталія, після Стамбулу - міста для бізнесу. А сенсацій дві: - я думав, що громадяни Канади за підсумками лютого випадково зайшли в ТОП-20 на позицію "20". А воно бач як... Бізнес не любить випадковостей. - інвестори з України піднялися на місце 7 в ТОП-20...
P.S. Да, "реб"ята-демократи", якщо ви так і в бізнесі плануєте свою діяльність та взагалі своє життя, та інвестуєте відповідно, то карта ваша є битою. Особливо якщо врахувати, що форум був наповнений купою дезінформаторів, які "втирали" вам добряче. І втерли...
akurt написав:Дуже добре, що Ви нам, як фахівець в народонаселенні Турецької республіки, розкрили на те очі. Пане Дмитро! Будьте обережним: за оцінками фахівців кожен п‘ятий, якого ви сьогодні зустрічаєте в своєму місті, є росіянином. Це свідчить про те, що за вашим критерієм не можна вам жити там, де ви живете і особливо - це ж гілка про інвестиції - там, де ви інвестували. Або критерій невірний.
пан акурт як завжди мимо каси зі своїми запевненнями. в тому місці, в якому я зараз знаходжуся, а це зараз Румунія, за 3 тижні не бачив і не чув жодного(!) росіянина... чи може пан акурт сказати те саме про нашпиговану кримнашами Анталію? але, як я розумію, йому те без різниці, головне що росіяни везуть свої гроші туди і скуповують там нерухомість(бо більше ніде їх брудні гроші не беруть), в результаті чого пан акурт за кілька років віртуально розбагатів аж на 50 тис доларів
БІНГО! Пан Дмитро в переліку тих горе-хВахівців, хто нагородив мене посадою Головиправління/директора/президента міжнародної рієлторської контори є під номером 32 (тридцять два). Ну хоч якесь досягення у нього в житті.
Та й мені приємно: такі гарні посади. І не мріяв я ніколи. Дякую, пане Дмитре!
Разбагатів я не на 50 000 доларів, а - люблю точно СВОЇ (!!!) гроші рахувати - "віртуально" (цитата) на 110 000 - 49500=60 500 доларів США. Тут: - 110 000 доларів США - ринкова вартість аналогічних квартир в моєму мікрорайні станом на 17 квітня 2022 року. - 49 500 доларів США - гроші, які я віддав за свою квартиру у вересні 2017 року. - нуль - це прибуток пана Дмитра від своїх досягнень на ринку нерухомості.
P.S. За офіційними даними росіяни є на ЧЕТВЕРТОМУ місці в переліку іноземців в Румунії.
пана акурта можна хіба нагородити посадою директора з маніпуляції - і справді, якщо написати, що росіяни є на 4му місці серед іноземців в Румунії, що є правда, виглядає трохи більш страшно, ніж написати, що росіян там є 0.1% (якшо у пана акурта проблеми з математикою, це 1 росіянець на 1000 людей), то уже наче і не так все погано. Ще раз кажу, за 3 тижні, тьфу тьфу, жодного не бачив, і це дуже мене радує. був план як потепліє переїхати до греції, але так тут добре що прямо сумніваюся. А може пан акурт нам розкаже скільки росіян він бачиив і чув за три тижні щоденно в анталії?
пан акурт третій раз не може нам відповісти, чи багато росіян в анталії, як він з ними уживається, і що робить в магазинах коли намагається на ламаній англійській щось пояснити, натомість чує навіть від турків "давай давай друг гавари". також пан акурт спробував зробити вкид щодо "4го місця росіян в румунії" але після того як зрозумів що написав, злився і почав щось тулити про якісь серветки (незрозуміло для чого)
Ви, пан Дмитро, спутали лавку біля під’їзду хрущика з Фінансовим форумом України. Це було вже не один раз, коли люди нічого не можуть сказати за темою гілки. Ні, щоби нам розказати про нерухоімсть Румунії, де зараз вісижується: що, яка якість, яка ціна, які умови купівлі нерухомості іноземцем.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 кві, 2022 13:38, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:ІнвестУЮТЬлюди в нерухомість за кордоном... Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість іноземцями за березень 2022 року.
1. Продажі житла в Туреччині в березні зросли на 20,6% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 134 170 об"єктів. Найвищу частку в продажах нерухомості мав Стамбул: 23 974 квартир або 17,9% ринку. Це важливо для тих, хто тут нам "авторитетно" (хі-хі-хі) розказував про курс ліра/долар та шепотів "Усьо прАпАло". Ці горе-хВахІвці на сьогодні сидять в повній калюжі. Десятки тисяч повідомлень на цьому форумі від них. Все - суцільне сміття та повна дурня.
Цікаво, що десь п‘ять осіб на цьому форумі вважали себе пророками в ціні на нерухомість за кордоном. Всі як один прогнозували падіння цін на 50%, 100%, 200%, 500%. Те, що занапастили своє життя - шкодувати не варто. Шкода, що вони не дали можливості своєю дезінформацію нормальним людям зробити правильні/нормальні/ефективні вкладення зароблених грошей.
У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію "тільки для росіян"
Стали відомі деталі про нову турецьку авіакомпанію, яка буде перевозити виключно російських туристів на курорти Туреччини. Про це пише Airport Haber. Повідомляється, що нова авіакомпанія, що отримала назву Southwind, офіційно почне свою діяльність в кінці травня. Базуватися вона буде в Анталії. Планується, що спочатку Southwind буде експлуатувати п’ять літаків Airbus — три широкофюзеляжних і два вузькофюзеляжних. Раніше влада Туреччини ухвалила «дорожню карту» по залученню туристів з росії, що включає три основні пункти. Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту — 300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня. Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співробітництво туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для «пакетних» туристів з росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів. Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка буде базуватися в Анталії і перевозитиме тільки туристів з росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з рф. Зазначимо, росія вже кілька років поспіль є лідером за кількістю відправлених туристів до Туреччини. Так, в 2021 році в країні відпочили майже 4,7 мільйона російських туристів, тоді як в 2022 році Туреччина очікувала 7 мільйонів відпочиваючих з росії. У січні-лютому цього року потік російських туристів до Туреччини збільшився на 39 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, проте з початком війни в березні їхня кількість істотно зменшилася.