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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54
BIGor написав:
Ех, пане Акурт, для нас Анталія (як для туристів) становиться все нецікавіша.
Гадаю, слова "як для туристів
" навіть м"яко сказані.
Який вже там туризм... Вижити б...
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akurt
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