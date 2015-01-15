Гадаю, слова "як для туристів" навіть м"яко сказані.
Який вже там туризм... Вижити б...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:10
хіхі (((
імхо, для кацапів не тільки окремі авіалінії відкриють, а навіть і готелі...
ні одна нормальна людина зі свінособаками ні якому разі в один готель не заселиться
на правах ІМХО...
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49
чесно кажучи, купівлею в румунії не цікавився і не збирався. можу сказати що короткостроково (1-2 місяці) зараз орендувати в центрі Клужа 2к квартиру в доброму стані можна в районі 1тис євро (це разом з комуналкою) і десь 800 євро в Брашові. Вибір великий, суттєво більший ніж в сусідній угорщині наразі.
до речі, якби пан акурт не вкладався на всі в туреччину, міг би спокійно при зміні ситуації змінити і місце проживання.
а так,доводиться адаптуватися до нових умов постійного контакту з різною гопотою із всяких усть-задріщенськів. такому контингенту, в пристойній країні навіть рахунок ніхто не відкриє, не те що житло купувати. а в туреччині і правда, нікого не цікавить звідки твої гроші - хоч хабарі брав працюючи в прокуратурі, хоч армію розкрадав, як пан акурт, хоч коксом торгував - ніц нікого не цікавить, гроші є, і добре. і все б воно чудово, але контингент відповідний, особливо зараз (
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