Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41

Цікава інформація. Дякую.

Бачите, як воно: в Румунії теж оренда вже 1000 євро на місяць, і це при тому, що названі міста зовсім не столиця...



І ще цікаво: коли ми тут на форумі обговорювали країни для інвестицій, то тільки я ОДИН (!!!!) називав як країну можливих інвестицій саме Румунію. І дуже її хвалив. Я не до того, щоби себе нахвалювати.

Я до того, щоби форумчани знали: на форумі товклася купа низькокваліфікованих - це м"яко сказано - дописувачів. Частина з них була нагороджена золотими медалями, що ЗОВСІМ прикро.

Ну а горе-фахівці розказували нам тут горе-дурниці про циганву в Румунії, та то про Албанію, то про Нікарагуа, то про Болгарію, то про Монголію.

Цікаво, що ці горе-горе-хВахівці НІКОЛИ в житті не були в тих країнах. По причині відсутності грошей. Не змогли заробити за все життя.

Але дуже дуже дуже форумчанам рекомендували.