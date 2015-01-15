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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54

  BIGor написав:Ех, пане Акурт, для нас Анталія (як для туристів) становиться все нецікавіша.


Гадаю, слова "як для туристів" навіть м"яко сказані.
Який вже там туризм... Вижити б...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:10

  akurt написав:
  BIGor написав:Ех, пане Акурт, для нас Анталія (як для туристів) становиться все нецікавіша.


Гадаю, слова "як для туристів" навіть м"яко сказані.
Який вже там туризм... Вижити б...

хіхі (((

імхо, для кацапів не тільки окремі авіалінії відкриють, а навіть і готелі...

ні одна нормальна людина зі свінособаками ні якому разі в один готель не заселиться :!:

на правах ІМХО...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49

чесно кажучи, купівлею в румунії не цікавився і не збирався. можу сказати що короткостроково (1-2 місяці) зараз орендувати в центрі Клужа 2к квартиру в доброму стані можна в районі 1тис євро (це разом з комуналкою) і десь 800 євро в Брашові. Вибір великий, суттєво більший ніж в сусідній угорщині наразі.
до речі, якби пан акурт не вкладався на всі в туреччину, міг би спокійно при зміні ситуації змінити і місце проживання.
а так,доводиться адаптуватися до нових умов постійного контакту з різною гопотою із всяких усть-задріщенськів. такому контингенту, в пристойній країні навіть рахунок ніхто не відкриє, не те що житло купувати. а в туреччині і правда, нікого не цікавить звідки твої гроші - хоч хабарі брав працюючи в прокуратурі, хоч армію розкрадав, як пан акурт, хоч коксом торгував - ніц нікого не цікавить, гроші є, і добре. і все б воно чудово, але контингент відповідний, особливо зараз (
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41

Цікава інформація. Дякую.
Бачите, як воно: в Румунії теж оренда вже 1000 євро на місяць, і це при тому, що названі міста зовсім не столиця...

І ще цікаво: коли ми тут на форумі обговорювали країни для інвестицій, то тільки я ОДИН (!!!!) називав як країну можливих інвестицій саме Румунію. І дуже її хвалив. Я не до того, щоби себе нахвалювати.
Я до того, щоби форумчани знали: на форумі товклася купа низькокваліфікованих - це м"яко сказано - дописувачів. Частина з них була нагороджена золотими медалями, що ЗОВСІМ прикро.
Ну а горе-фахівці розказували нам тут горе-дурниці про циганву в Румунії, та то про Албанію, то про Нікарагуа, то про Болгарію, то про Монголію.
Цікаво, що ці горе-горе-хВахівці НІКОЛИ в житті не були в тих країнах. По причині відсутності грошей. Не змогли заробити за все життя.
Але дуже дуже дуже форумчанам рекомендували.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:07

румунія і справді виявилася дуже цікава. чесно кажучи,раніше не бував тут, так просто все співпало в нинішніх непростих умовах... циганви прям такої стрьомної чесно кажучи бачив лише може один раз, нема тут такого.
до речі, якщо орендувати довгостроково,на рік, то можна хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:09

Супер!
Я бував багато разів в Румунії і коли на цьому форумі горе-фахівці писали про циганву - а ті горе-фахівці ніколи не були в Румунії, але завзято весь час "із знанням справи" писали, то я саме так і писав, що циган бачив за весь час - так само як і Ви - ОДИН раз. Поганяли коником...
akurt
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