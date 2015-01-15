Гадаю, слова "як для туристів" навіть м"яко сказані.
Який вже там туризм... Вижити б...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:10
хіхі (((
імхо, для кацапів не тільки окремі авіалінії відкриють, а навіть і готелі...
ні одна нормальна людина зі свінособаками ні якому разі в один готель не заселиться
на правах ІМХО...
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49
чесно кажучи, купівлею в румунії не цікавився і не збирався. можу сказати що короткостроково (1-2 місяці) зараз орендувати в центрі Клужа 2к квартиру в доброму стані можна в районі 1тис євро (це разом з комуналкою) і десь 800 євро в Брашові. Вибір великий, суттєво більший ніж в сусідній угорщині наразі.
до речі, якби пан акурт не вкладався на всі в туреччину, міг би спокійно при зміні ситуації змінити і місце проживання.
а так,доводиться адаптуватися до нових умов постійного контакту з різною гопотою із всяких усть-задріщенськів. такому контингенту, в пристойній країні навіть рахунок ніхто не відкриє, не те що житло купувати. а в туреччині і правда, нікого не цікавить звідки твої гроші - хоч хабарі брав працюючи в прокуратурі, хоч армію розкрадав, як пан акурт, хоч коксом торгував - ніц нікого не цікавить, гроші є, і добре. і все б воно чудово, але контингент відповідний, особливо зараз (
Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41
Цікава інформація. Дякую.
Бачите, як воно: в Румунії теж оренда вже 1000 євро на місяць, і це при тому, що названі міста зовсім не столиця...
І ще цікаво: коли ми тут на форумі обговорювали країни для інвестицій, то тільки я ОДИН називав як країну можливих інвестицій саме Румунію. Я не до того, щоби себе вихваляти.
Я до того, щоби форумчани знали: на форумі раніше товклася купа низькокваліфікованих - це м"яко сказано - дописувачів.
Ну а горе-фахівці розказували нам тут горе-дурниці то про циганву в Румунії, та то про Албанію, то про Нікарагуа, то про Болгарію, то про Монголію.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 кві, 2022 02:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 кві, 2022 22:07
румунія і справді виявилася дуже цікава. чесно кажучи,раніше не бував тут, так просто все співпало в нинішніх непростих умовах... циганви прям такої стрьомної чесно кажучи бачив лише може один раз, нема тут такого.
до речі, якщо орендувати довгостроково,на рік, то можна хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно.
Додано: Нед 17 кві, 2022 23:09
Супер!
Я бував багато разів в Румунії і моя думка про Румунію збігаєься з Вашою.
Дякую за цікаву інформацію: "...хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно".
Он воно як...
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:40
Хто не встигає - той запізниться...
В Парламент Туреччини (Великі національні збори) подано законопроєкт про заборону продажу житла іноземцям за прикладом Канади.
Цитата: «Мета законнопроєкту полягає в тому, щоб визначити фактори, що викликають підвищення цін на житло, та зупинити підвищення, переглянути всі аспекти політики продажу житла іноземцям, вивчити наслідки неправильних практик, таких як надання громадянства іноземцю, який купує будинок за 250 тис. дол."
І далі:
"Згідно зі статистикою продажів будинків, опублікованою Турецьким статистичним інститутом, продажі будинків іноземцям у 2021 році зросли на 43,5 відсотка порівняно з попереднім роком".
Да, реб"ята-демократи, гадили тут гадили, смітили тут смітили на форумі псевдохВахівці роками (!!!!) - один псеводохВахівець іншому псеводхВахівцю все "плюси" ставили - класно всіх дезінформували...
P.S. Рівень "точки входу" в нерухомість для отримання громадянства Туреччини збільшено з 250 000 доларів до 400 000 доларів та вступає в силу через пару тижнів.
Хто не встигає - той запізнюється...
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