RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хто мітить в Польщу і ІТ - цікава стаття
https://forbes.ua/innovations/polshcha- ... 42022-5435
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5953
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54

  BIGor написав:Ех, пане Акурт, для нас Анталія (як для туристів) становиться все нецікавіша.


Гадаю, слова "як для туристів" навіть м"яко сказані.
Який вже там туризм... Вижити б...
akurt
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6675
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2618 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49

чесно кажучи, купівлею в румунії не цікавився і не збирався. можу сказати що короткостроково (1-2 місяці) зараз орендувати в центрі Клужа 2к квартиру в доброму стані можна в районі 1тис євро (це разом з комуналкою) і десь 800 євро в Брашові. Вибір великий, суттєво більший ніж в сусідній угорщині наразі.
до речі, якби пан акурт не вкладався на всі в туреччину, міг би спокійно при зміні ситуації змінити і місце проживання.
а так,доводиться адаптуватися до нових умов постійного контакту з різною гопотою із всяких усть-задріщенськів. такому контингенту, в пристойній країні навіть рахунок ніхто не відкриє, не те що житло купувати. а в туреччині і правда, нікого не цікавить звідки твої гроші - хоч хабарі брав працюючи в прокуратурі, хоч армію розкрадав, як пан акурт, хоч коксом торгував - ніц нікого не цікавить, гроші є, і добре. і все б воно чудово, але контингент відповідний, особливо зараз (
DmitryK
 
Повідомлень: 917
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41

Цікава інформація. Дякую.
Бачите, як воно: в Румунії теж оренда вже 1000 євро на місяць, і це при тому, що названі міста зовсім не столиця...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 кві, 2022 02:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6675
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2618 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:07

румунія і справді виявилася дуже цікава. чесно кажучи,раніше не бував тут, так просто все співпало в нинішніх непростих умовах... циганви прям такої стрьомної чесно кажучи бачив лише може один раз, нема тут такого.
до речі, якщо орендувати довгостроково,на рік, то можна хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно.
DmitryK
 
Повідомлень: 917
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 23:09

Супер!
Я бував багато разів в Румунії і моя думка про Румунію збігаєься з Вашою.

Дякую за цікаву інформацію: "...хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно".
Он воно як...
akurt
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6675
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2618 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:40

В Парламент Туреччини (Великі національні збори) подано законопроєкт про заборону продажу житла іноземцям за прикладом Канади.
Цитата: «Мета законнопроєкту полягає в тому, щоб визначити фактори, що викликають підвищення цін на житло, та зупинити підвищення, переглянути всі аспекти політики продажу житла іноземцям, вивчити наслідки неправильних практик, таких як надання громадянства іноземцю, який купує будинок за 250 тис. дол."
І далі:
"Згідно зі статистикою продажів будинків, опублікованою Турецьким статистичним інститутом, продажі будинків іноземцям у 2021 році зросли на 43,5 відсотка порівняно з попереднім роком".
akurt
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6675
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2618 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:24

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щодо способів сплати.
Провів в пошуках інвестицій в Анталії 2 тижні.
Проект знайшов.
Сплачував карткою укр банку.
Сплатив 😊
Тому варіант з перевезенням кешу такий собі…
Molotov
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:01

  Molotov написав:Щодо способів сплати.
Провів в пошуках інвестицій в Анталії 2 тижні.
Проект знайшов.
Сплачував карткою укр банку.
Сплатив 😊
Тому варіант з перевезенням кешу такий собі…

поздоровляю! що за проект? коли здають?
change_pm
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1068 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 541542543544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 918, 919, 920
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9195 1326558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2022 15:43
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 59044
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108611
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (527)
19.04.2022 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.