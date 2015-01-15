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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 кві, 2022 15:25
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Хто мітить в Польщу і ІТ - цікава стаття
Додано: Нед 17 кві, 2022 16:54
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:49
чесно кажучи, купівлею в румунії не цікавився і не збирався. можу сказати що короткостроково (1-2 місяці) зараз орендувати в центрі Клужа 2к квартиру в доброму стані можна в районі 1тис євро (це разом з комуналкою) і десь 800 євро в Брашові. Вибір великий, суттєво більший ніж в сусідній угорщині наразі.
до речі, якби пан акурт не вкладався на всі в туреччину, міг би спокійно при зміні ситуації змінити і місце проживання.
а так,доводиться адаптуватися до нових умов постійного контакту з різною гопотою із всяких усть-задріщенськів. такому контингенту, в пристойній країні навіть рахунок ніхто не відкриє, не те що житло купувати. а в туреччині і правда, нікого не цікавить звідки твої гроші - хоч хабарі брав працюючи в прокуратурі, хоч армію розкрадав, як пан акурт, хоч коксом торгував - ніц нікого не цікавить, гроші є, і добре. і все б воно чудово, але контингент відповідний, особливо зараз (
Додано: Нед 17 кві, 2022 20:41
Цікава інформація. Дякую.
Бачите, як воно: в Румунії теж оренда вже 1000 євро на місяць, і це при тому, що названі міста зовсім не столиця...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 кві, 2022 02:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 кві, 2022 22:07
румунія і справді виявилася дуже цікава. чесно кажучи,раніше не бував тут, так просто все співпало в нинішніх непростих умовах... циганви прям такої стрьомної чесно кажучи бачив лише може один раз, нема тут такого.
до речі, якщо орендувати довгостроково,на рік, то можна хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно.
Додано: Нед 17 кві, 2022 23:09
Супер!
Я бував багато разів в Румунії і моя думка про Румунію збігаєься з Вашою.
Дякую за цікаву інформацію: "...хороші варіанти 2к квартири в гарному районі знайти в районі 600-700 євро приблизно".
Он воно як...
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:40
В Парламент Туреччини (Великі національні збори) подано законопроєкт про заборону продажу житла іноземцям за прикладом Канади.
Цитата: «Мета законнопроєкту полягає в тому, щоб визначити фактори, що викликають підвищення цін на житло, та зупинити підвищення, переглянути всі аспекти політики продажу житла іноземцям, вивчити наслідки неправильних практик, таких як надання громадянства іноземцю, який купує будинок за 250 тис. дол."
І далі:
"Згідно зі статистикою продажів будинків, опублікованою Турецьким статистичним інститутом, продажі будинків іноземцям у 2021 році зросли на 43,5 відсотка порівняно з попереднім роком".
Додано: Пон 18 кві, 2022 21:24
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Щодо способів сплати.
Провів в пошуках інвестицій в Анталії 2 тижні.
Проект знайшов.
Сплачував карткою укр банку.
Сплатив 😊
Тому варіант з перевезенням кешу такий собі…
Додано: Вів 19 кві, 2022 21:01
Додано: Сер 20 кві, 2022 08:13
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
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