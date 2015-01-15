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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 кві, 2022 08:13
Molotov написав:
Сплачував карткою укр банку.
Оце незрозуміло, в якій валюті? І як обійшли різноманітні фінмони та обмеження від НБУ. Знаю закордоном можна знімати з наших карток не більше 100тис грн еквівалент.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 10:43
Та не будемо розхитувати банківську систему 🙂
Нічого складного, просто «внікніть»
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Molotov
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