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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Molotov написав:Сплачував карткою укр банку.

Оце незрозуміло, в якій валюті? І як обійшли різноманітні фінмони та обмеження від НБУ. Знаю закордоном можна знімати з наших карток не більше 100тис грн еквівалент.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Та не будемо розхитувати банківську систему 🙂
Нічого складного, просто «внікніть»
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:03

  Molotov написав:Та не будемо розхитувати банківську систему 🙂
Нічого складного, просто «внікніть»

Интересуют параметры, но если это инфо не для форума, то сколько вышел квадратный метр где-то?
San
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

1150€ за кв м
Объект высокого уровня, от надежного застройщика.
Цены выросли, пришлось сильно удивляться происходящему…
Если есть деньги - смотрите виллы, они, как мне показалось, еще не так выросли. И были интересные по качеству объекты.
А так - бум в чистом виде.
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:45

  Molotov написав:Нічого складного, просто «внікніть»

дуже цікавить. Хочу внікнути
mann
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