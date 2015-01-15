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1150€ за кв м Объект высокого уровня, от надежного застройщика. Цены выросли, пришлось сильно удивляться происходящему… Если есть деньги - смотрите виллы, они, как мне показалось, еще не так выросли. И были интересные по качеству объекты. А так - бум в чистом виде.
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.
Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!
Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.
Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!
Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.
Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!
Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.