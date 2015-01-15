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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 542543544545
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 08:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Molotov написав:Сплачував карткою укр банку.

Оце незрозуміло, в якій валюті? І як обійшли різноманітні фінмони та обмеження від НБУ. Знаю закордоном можна знімати з наших карток не більше 100тис грн еквівалент.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Та не будемо розхитувати банківську систему 🙂
Нічого складного, просто «внікніть»
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:03

  Molotov написав:Та не будемо розхитувати банківську систему 🙂
Нічого складного, просто «внікніть»

Интересуют параметры, но если это инфо не для форума, то сколько вышел квадратный метр где-то?
San
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

1150€ за кв м
Объект высокого уровня, от надежного застройщика.
Цены выросли, пришлось сильно удивляться происходящему…
Если есть деньги - смотрите виллы, они, как мне показалось, еще не так выросли. И были интересные по качеству объекты.
А так - бум в чистом виде.
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:45

  Molotov написав:Нічого складного, просто «внікніть»

дуже цікавить. Хочу внікнути
mann
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:05

Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.

Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!

Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:12

  Faceless написав:
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.

Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!

Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.

Дивно, бо TUI частково російський
https://uk.wikipedia.org/wiki/TUI_Group
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:17

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.

Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!

Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.

Дивно, бо TUI частково російський
https://uk.wikipedia.org/wiki/TUI_Group

Підтверджень не бачив, може бути й фейком, але все одно цікаво було б
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:59

  Molotov написав:А так - бум в чистом виде.

Вы хоть слов таких не пишите - тут люди с 2-3-4 золотыми медалями давали авторитетно прогноз снижения цен если не в 2 раза, то в три.
Бум, пАнимаешь...
В старину за такие прогнозы - в романах пишут - давали канделябром по голове...
В веке ХХ - пригоршней шахматных фигур по фейсу.
В наши дни - дезинформация и некомпетентность - обычная и поощряемая вещь.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:13

  Faceless написав:Підтверджень не бачив, може бути й фейком, але все одно цікаво було б

А яке має значенння - чи TUI частково російський, чи не російський?
За повідомленннями преси в Україні до 50% підприємств - найбільш прибуткових - належало власникам з Росії.
Велика частина форумчан є та була клієнтами банку, власником якого був до зовсім недавнього часу росіянин ("Альфа-банк").
Одній власниці "кораблей и пароходов" НЕ в Україні навіть аплодували всі глядачі шоу "Х фактор". І вона дуже красиво говорила українською...

Значення на мій розсуд має зовсім інше:
- тільки за одну добу 27 квітня аеропорт Анталії приймає 43 (СОРОК ТРИ!!!) рейси із Німеччини (місце 4 - а в деякі місяці 2021 навіть місце 3 інвесторів в нерухомість Анталії).
- в минулому році на другому місці була Україна - 35 рейсів за добу (місця 7-10 в ТОП-20 інвесторів).
- значно зросла кількість рейсів з Польщі (Туреччина ввела безвізовий режим з Польщею).
- відновлено авіасполучення з Молдовою - по 2 авіакомпанії з кожного боку.
- виконуються ПРЯМІ рейси в Велику Британію (місце 10 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість);
- виконуються прямі рейси в Швецію - місце 20 в ТОП-20 інвесторів)
- виконуються прямі рейси в усі країни Прибалтики (раніше не було).
- виконуються прямі рейси в Швейцарію - країну пересадок інвесторів з Канади - вийшли на місце 17 та з США - стабільно місця 9-14 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість.

А належить якесь там TUI комусь та якось - не має ніякого значення та ні на що не впливає.
А ось що туристам перерахованих вище країн (список не повний, бо є прямі рейси з Анталії навіть в Люксембург) гадаю, точно не хочеться зустрічатися з красенями, накравшими унітази, пательні та старий одяг в Ірпені.
akurt
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