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1150€ за кв м Объект высокого уровня, от надежного застройщика. Цены выросли, пришлось сильно удивляться происходящему… Если есть деньги - смотрите виллы, они, как мне показалось, еще не так выросли. И были интересные по качеству объекты. А так - бум в чистом виде.
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.
Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!
Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.
Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!
Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.
Как сообщает газета Turizmgazetesi, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил отелям Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить брони всех туристов из россии.
Причем речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, надлежит выселить и отправить по направлению русского корабля. Данное требование компания объяснила тем фактом, что туристические компании, отправляющие европейских отдыхающих в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в отелях, где будут проживать их клиенты, не не было русских. НИ ОДНОГО!
Издание уточняет, что путешественники-"дикари" из Европы также требуют от отелей прекратить работать с россиянами.
Вы хоть слов таких не пишите - тут люди с 2-3-4 золотыми медалями давали авторитетно прогноз снижения цен если не в 2 раза, то в три. Бум, пАнимаешь... В старину за такие прогнозы - в романах пишут - давали канделябром по голове... В веке ХХ - пригоршней шахматных фигур по фейсу. В наши дни - дезинформация и некомпетентность - обычная и поощряемая вещь.
Faceless написав:Підтверджень не бачив, може бути й фейком, але все одно цікаво було б
А яке має значенння - чи TUI частково російський, чи не російський? За повідомленннями преси в Україні до 50% підприємств - найбільш прибуткових - належало власникам з Росії. Велика частина форумчан є та була клієнтами банку, власником якого був до зовсім недавнього часу росіянин ("Альфа-банк"). Одній власниці "кораблей и пароходов" НЕ в Україні навіть аплодували всі глядачі шоу "Х фактор". І вона дуже красиво говорила українською...
Значення на мій розсуд має зовсім інше: - тільки за одну добу 27 квітня аеропорт Анталії приймає 43 (СОРОК ТРИ!!!) рейси із Німеччини (місце 4 - а в деякі місяці 2021 навіть місце 3 інвесторів в нерухомість Анталії). - в минулому році на другому місці була Україна - 35 рейсів за добу (місця 7-10 в ТОП-20 інвесторів). - значно зросла кількість рейсів з Польщі (Туреччина ввела безвізовий режим з Польщею). - відновлено авіасполучення з Молдовою - по 2 авіакомпанії з кожного боку. - виконуються ПРЯМІ рейси в Велику Британію (місце 10 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість); - виконуються прямі рейси в Швецію - місце 20 в ТОП-20 інвесторів) - виконуються прямі рейси в усі країни Прибалтики (раніше не було). - виконуються прямі рейси в Швейцарію - країну пересадок інвесторів з Канади - вийшли на місце 17 та з США - стабільно місця 9-14 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість.
А належить якесь там TUI комусь та якось - не має ніякого значення та ні на що не впливає. А ось що туристам перерахованих вище країн (список не повний, бо є прямі рейси з Анталії навіть в Люксембург) гадаю, точно не хочеться зустрічатися з красенями, накравшими унітази, пательні та старий одяг в Ірпені.