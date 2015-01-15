Ваша крупнейшая инвестиция – это «Добробут»? Насколько просела выручка и посещаемость клиники по сравнению с довоенными показателями?



До войны «Добробут» географически был представлен только в Киеве и Киевской области. Посещаемость упала катастрофически. Основная наша целевая аудитория – молодые женщины фертильного возраста с детьми – выехала за границу или в западные области. И большой вопрос, какая часть из них вернется в страну.



Если ситуация не улучшится до 1 сентября и дети пойдут в школы в Европе, думаю, что до 50% уехавших не вернутся. Это негативно отразитсятся на потребительских рынках, рынке труда, а в долгострочной перспективе – на демографии всей страны.



Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле — это приток свежей крови и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей.