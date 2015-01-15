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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:04

з того ж інтервю...

Ваша крупнейшая инвестиция – это «Добробут»? Насколько просела выручка и посещаемость клиники по сравнению с довоенными показателями?

До войны «Добробут» географически был представлен только в Киеве и Киевской области. Посещаемость упала катастрофически. Основная наша целевая аудитория – молодые женщины фертильного возраста с детьми – выехала за границу или в западные области. И большой вопрос, какая часть из них вернется в страну.

Если ситуация не улучшится до 1 сентября и дети пойдут в школы в Европе, думаю, что до 50% уехавших не вернутся. Это негативно отразитсятся на потребительских рынках, рынке труда, а в долгострочной перспективе – на демографии всей страны.

Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле — это приток свежей крови и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей.

як то кажуть і не вір тим коспірологічним теоріям, яких повно в інеті...
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