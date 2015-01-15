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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:04

з того ж інтервю...

Ваша крупнейшая инвестиция – это «Добробут»? Насколько просела выручка и посещаемость клиники по сравнению с довоенными показателями?

До войны «Добробут» географически был представлен только в Киеве и Киевской области. Посещаемость упала катастрофически. Основная наша целевая аудитория – молодые женщины фертильного возраста с детьми – выехала за границу или в западные области. И большой вопрос, какая часть из них вернется в страну.

Если ситуация не улучшится до 1 сентября и дети пойдут в школы в Европе, думаю, что до 50% уехавших не вернутся. Это негативно отразитсятся на потребительских рынках, рынке труда, а в долгострочной перспективе – на демографии всей страны.

Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле — это приток свежей крови и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей.

як то кажуть і не вір тим коспірологічним теоріям, яких повно в інеті...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:55

  change_pm написав:(нижче наведена цитата з оригіналу)
А стоимость почти любого украинского актива сейчас близка к нулю. Война продолжается, и мы не понимаем, сколько что может стоить и как оценивать. Даже если физически актив остался, его невозможно оценить.


У приятеля були офисні приміщения в (видалено) площею 1500 кв. м.
Успішно здавав по 50 гривень кв. метр. Жив на широку (реально) ногу.
Потім прийшла думка продати - призначив ціну в 300 000 улюблених українцями грошей - тобто зелено-гидомирних доларів.
Цікаво, що швидко прийшов Покупець і запитав, чому саме 300 000 доларів.
На відміну від абсолютної більшості учасників цього форуму люди дружать з калькулятором.
Калькулятор показав, що інвестиція відбивається рівно за 8 (вісім) років.
Покупець запропонував врахувати ризики і запропонував ціну в 270 000 зелено-гидомирних доларів.
Продавець відмовився.
На сьогодні вартість активу - все вірно написано - "его невозможно оценить" - буцім-то нуль зелено-гидомирних доларів.
Мораль: порушено головну тезу в нерухомості:
"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".

P.S. Дивлюсь прямо зараз з супутника ТВ канал з України: FREEDOM UA.
Це мікс каналів України - прямий ефір - обговорюють питання цін на харчі в світі війни.
Прогнозуть відсутність харчів і зростання цін.
Ну і як панове форумчани до того готуються? Куди інвестують?
Примітка: пропозицію купити 3 (три) банки "Кілька в томатному соусі" і виставити фото на цій гілці для задоволення всіх форумчан не пропонувати. Такі запаси і такі фото тут виставляла людина з 2-ма (двома) золотими медалями на цьому форумі. Типу "Гуру". Дуже піклувався на Фінансовому форумі України про поросятину.
Це - "Гуру". Це він вам всім розказував про диверсифікації: два бумажняних пакети з вином з АТБ ("Портвейн 777" - фото розміщував саме на цій гілці) і 3 (три) банки "Кілька в томатному соусі".
akurt
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  #<1 ... 543544545546
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