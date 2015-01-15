Додано: Чет 28 кві, 2022 07:49

1. Чи змінилася процедура купівлі нерухомості в Tуреччині в 2022 році?

ціна яких зросла за рік на 100-120%

2. Як відкрити рахунок в закордонному банку в доларах/лірах/євро?

3. Чи надають іноземцю ВНП за фактом володіння або оренди нерухомості?

4. Що є корисного/приємного для біженців з України?

(частина 3)Змін три:а) Тепер для оформлення Угоди купівлі-продажу квартири необхідно в Державний кадастровий центр подати довідку з одного з державних банків Туреччини про обмін валюти на суму, яка відповідає оцінці нерухомості за Актом обстеження нерухомості (тут такий документ називається "Рапорт").б) для обміну валюти та отримання такої довідки один з державних банків Туреччини (за вибором Покупця) відкриває валютні рахунки іноземцю та здійснює обмін. Як і раніше, НЕ треба доводити/розкривати джерело походження коштів.в) враховуючи суттєве зростання суми комісійної винагороди рієлтора (і не мріяли раніше - зараз до 6% від ціни продажу квартири,у валютному обчисленні), рієлтори більш лояльно відносяться до Покупця та допомагають після оформлення Угоди переоформити на Покупця всі лицьові рахунки на постачання газу, води та електричної енергії. Послуга не занадто коштовна, але для іноземця приємна.Чужі гроші рахувати - затія неприємна, але цей форум є фінансовим, і тому:- середня ринкова ціна квартири 1+1 в пристойному районі станом на 28.04.2022 року складає 110 000 доларів США (в період 2017-2021 років 50 000 доларів США).- середня ринковіа ціна квартири 1+1 у віддаленому спальному районі складає 60 000 доларів США (в період 2017-2021 років 25 000 - 30 000 доларів США).- середня ринкова ціна квартир Преміум класу складає 400 000 доларів США (у 2017-2021 роках близько 250 000 доларів США.Таким чином, комісійна винагорода рієлторів сягає від 1500 до 24 000 доларів США за одну угоду купівлі квартири 1+1.Як і раніше, для оформлення Угоди купівлі квартири не потрібно залучати посереднимків у вигляді нотаріусів, юристів або адвокатів.- Якщо іноземець є інвестором і реальним покупцем, то йому відкривають рахунок без питань в одному з державних (за вибором інвестора) банків.- якщо іноземець не є інвестором і не має ВНП в Туреччині, то станом на 28 квітня 2022 року рахунки можна відкрити в оному з найпотужніших приватних банків, який має філії в Швейцарії, Франції, Великій Британії та ще в десятці країн світу:Ніяких особливих змін в порядку видачі ВНП іноземцям не відбулося: все надають без особливих проблем: наприклад, 27 квітня отримали картки ВНП українці, які здали документи 29 березня.На відміну від країн ЄС Туреччина не надає особливої матеріальної допомоги або статус біженця.Може надаватися статус міжнародного притулку з певними обмеженнями.В той же час з 24 лютого 2022 року припинено рахувати 90-денний термін перебування за "Безвізовим режимом", що призводить до того, що українець може перебувати на території Туреччини навіть без ВНП досить довго.Наприклад:- українець в"їхав в Туреччину 10 лютого 2022.- особливий порядок відліку 90-то денного періоду перебування за "Безвізовим режимом" ввдено з 24 лютого.- в період з 10 лютого 2022 по 24 лютого 2022 українець перебував в Туреччині 24-10=14 днів.- з 90-то денного періоду безвізового перебування залишилося 90-14=76 днів.- відлік цих "залишкових" 76 днів припинено з 24 лютого 2022 року до особливого розпорядження.Під цим "особливим розпорядженням" мається на увазі офіційне припинення війни в Україні.Тобто з дати закінчення війни українець без оформлення ВНП може ще залишитися на 76 днів.Перехрестимося.