Додано: Чет 28 кві, 2022 14:00

Теоретично такий курс євро/долар для нашої людини є добром: в Європі все здається дешевим.

Чи стає європейська нерухомість доступнішою - дуже спірне питання.

Вчора дзвонили приятеля з Дюссельдорф - щойно повернулися з відпочинку в Єгипті.

Сказали, що цього раду Єгипет іх вразив дуже неприємно - бідність страшенна.

В Дюссельдорфі житло 6000 - 10000 € за квадрат.

Німці сказали, що то їм не є доступним.

Знову повідомили про бажання інвестувати в нерухомість Туреччини. Сказали, що із забиває якийсь рієлтор в Вланію: 89000€ із терміном здачі в 2024 році.

Я промовчав: я проти інвестицій в Аланію.



Для мене сама цікава новина цього дня така: в моєму будинку виставили на продаж відразу дві квартири:

- поверх 3 квартира 1+1 площею 55 кв.м ціна 2 000 000 лір або 137 000$. Ціна в вересні 2017 168 000 лір або 49 500$. (я сам так купував).

- поверх 5 квартира 3+1 дворівнева з балконом на поверсі 5 та критою лоджією на поверсі 6 - 3 150 000 лір або 216 000$. Ціну в 2017 році не знаю, бо все було продано (таких квартир 4 в будинку). Але точно знаю, що в 2020 було виставлено квартиру таку саму на тому ж поверсі і вона якось довго продавалася зу 86 000$. Купили громадяни Німеччини. «Ну, как всегда…»

Я на цьому форумі про це якось писав: дворівнева, 86 000$.

Пролетіли наші панове.

«Ну, как всегда…»