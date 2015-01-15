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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 кві, 2022 19:04
Ваша крупнейшая инвестиция – это «Добробут»? Насколько просела выручка и посещаемость клиники по сравнению с довоенными показателями?
До войны «Добробут» географически был представлен только в Киеве и Киевской области. Посещаемость упала катастрофически. Основная наша целевая аудитория – молодые женщины фертильного возраста с детьми – выехала за границу или в западные области. И большой вопрос, какая часть из них вернется в страну.
Если ситуация не улучшится до 1 сентября и дети пойдут в школы в Европе, думаю, что до 50% уехавших не вернутся. Это негативно отразитсятся на потребительских рынках, рынке труда, а в долгострочной перспективе – на демографии всей страны.
Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле — это приток свежей крови и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей.
як то кажуть і не вір тим коспірологічним теоріям, яких повно в інеті...
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change_pm
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Додано: Сер 27 кві, 2022 19:55
change_pm написав:
(нижче наведена цитата з оригіналу)
А стоимость почти любого украинского актива сейчас близка к нулю. Война продолжается, и мы не понимаем, сколько что может стоить и как оценивать. Даже если физически актив остался, его невозможно оценить.
У приятеля були офисні приміщения в (видалено
) площею 1500 кв. м.
Успішно здавав по 50 гривень кв. метр. Жив на широку (реально) ногу.
Потім прийшла думка продати - призначив ціну в 300 000 улюблених українцями грошей - тобто зелено-гидомирних доларів.
Цікаво, що швидко прийшов Покупець і запитав, чому саме 300 000 доларів.
Калькулятор показав, що інвестиція відбивається рівно за 8 (вісім) років.
Покупець запропонував врахувати ризики
і запропонував ціну в 270 000 зелено-гидомирних доларів.
Продавець відмовився.
На сьогодні вартість активу - все вірно написано - "его невозможно оценить
" - буцім-то нуль зелено-гидомирних доларів.
Мораль: порушено головну тезу в нерухомості:"В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".
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akurt
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Додано: Чет 28 кві, 2022 07:49
Довідник інвестора в нерухомість Туреччини.
(частина 3)
Текст видалено автором о 16-04.
Видалив, щоби не звинувачували мне в великих за обсягом текстах.
А коротше в справах інвестицій - гроші ж - ваші гроші - не можна...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 28 кві, 2022 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 08:12
Цікаво що Євро вже 1,05 відносно долара, злотий 4,47. Європейська нерухомість стає доступнішою.
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BIGor
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Додано: Чет 28 кві, 2022 14:00
Теоретично такий курс євро/долар для нашої людини є добром: в Європі все здається дешевим.
Чи стає європейська нерухомість доступнішою - дуже спірне питання.
Вчора дзвонили приятеля з Дюссельдорф - щойно повернулися з відпочинку в Єгипті.
Сказали, що цього раду Єгипет іх вразив дуже неприємно - бідність страшенна.
В Дюссельдорфі житло 6000 - 10000 € за квадрат.
Німці сказали, що то їм не є доступним.
Знову повідомили про бажання інвестувати в нерухомість Туреччини. Сказали, що із забиває якийсь рієлтор в Вланію: 89000€ із терміном здачі в 2024 році.
Я промовчав: я проти інвестицій в Аланію.
Для мене сама цікава новина цього дня така: в моєму будинку виставили на продаж відразу дві квартири:
- поверх 3 квартира 1+1 площею 55 кв.м ціна 2 000 000 лір або 137 000$. Ціна в вересні 2017 168 000 лір або 49 500$. (я сам так купував).
- поверх 5 квартира 3+1 дворівнева з балконом на поверсі 5 та критою лоджією на поверсі 6 - 3 150 000 лір або 216 000$. Ціну в 2017 році не знаю, бо все було продано (таких квартир 4 в будинку). Але точно знаю, що в 2020 було виставлено квартиру таку саму на тому ж поверсі і вона якось довго продавалася зу 86 000$. Купили громадяни Німеччини. «Ну, как всегда…»
Я на цьому форумі про це якось писав: дворівнева, 86 000$.
Пролетіли наші панове.
«Ну, как всегда…»
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akurt
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