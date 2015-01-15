Додано: Суб 30 кві, 2022 07:50

Тому: свіжі офіціні дані про потік інвесторів в Туреччину:

зменшилася

(частина 4)Як відомо, цей Фінансовий форум України обсіли як мухи дезінформатори, як роками годували учасників форуму брехнею та інсинуаціями.Серед найбільших злочинів, які суттєво вдарили по карману форумчан, були твердження про те, що інвестувати в "запасний аеродром" - не треба, і що нерухомість в Туреччині впаде в ціні в 2 рази ().Дезфінформатори радили форумчанам вкладатися в Албанію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Болгарію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Нікарагуа (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Філіппіни (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Португалію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Монголію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були).Серед улюбленого "коника" дезінформаторів - "Шеф, усьо пропало!" в смислі туризму.Турист - не просто турист, а майже готовий інвестор.Інвестору треба спочатку САМОМУ подивитися, а потім САМОМУ помацати, а потім і САМОМУ інвестувати СВОЇ гроші (правильна стратегія!).За попередніми даними, отриманими від Головного управління безпеки, кількість іноземців, які відвідали Туреччину в березні 2022 року,в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і перевищила 2 мільйони осіб.Найбільше зростання кількості відвідувачів в березні 2022 було з таких країн:- Іран (сухопутний сусіда Туреччини та Азербайджану та один з основних постачальників газу та нафти в сусідню країну) займає перше місце з 13,22 відсотка (274 тис. 815 осіб);з 9 відсотками (187 тис. 185 осіб);- Болгарія посіла третє місце в списку країн, які надсилають найбільше відвідувачів в Туреччину (169 тис. 640 осіб) - 8,16 відсотка всіх відвідувачів (а дезінформатори надсилалим форумчан в Болгарію, а болгари їдуть в Туреччину...)За Болгарією йшли Росія таТут звертають увагу на те, що кількість туристів з Росії ЗНАЧНО скоротилася:якщо в березні 2021 року до Туреччини приїхало 219 тисяч 458 російських туристів, то в березні 2022 року ця цифрадо 114 тисяч 384 (зменшення на 47,8 відсотка).Зауважимо, що кількість відвідувачівякщо у березні 2021 року кількість українців, які прибули до Туреччини, становила 51 тис. 25, то в березні 2022 року ця кількість зросла до 66 тис. 233.За даними:Нагадаю, що українці перемістилися з традиційного місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини за даними березня 2022 року.