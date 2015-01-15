Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ваша крупнейшая инвестиция – это «Добробут»? Насколько просела выручка и посещаемость клиники по сравнению с довоенными показателями?
До войны «Добробут» географически был представлен только в Киеве и Киевской области. Посещаемость упала катастрофически. Основная наша целевая аудитория – молодые женщины фертильного возраста с детьми – выехала за границу или в западные области. И большой вопрос, какая часть из них вернется в страну.
Если ситуация не улучшится до 1 сентября и дети пойдут в школы в Европе, думаю, что до 50% уехавших не вернутся. Это негативно отразитсятся на потребительских рынках, рынке труда, а в долгострочной перспективе – на демографии всей страны.
Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле — это приток свежей крови и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей.
як то кажуть і не вір тим коспірологічним теоріям, яких повно в інеті...
change_pm написав:(нижче наведена цитата з оригіналу) А стоимость почти любого украинского актива сейчас близка к нулю. Война продолжается, и мы не понимаем, сколько что может стоить и как оценивать. Даже если физически актив остался, его невозможно оценить.
У приятеля були офисні приміщения в (видалено) площею 1500 кв. м. Успішно здавав по 50 гривень кв. метр. Жив на широку (реально) ногу. Потім прийшла думка продати - призначив ціну в 300 000 улюблених українцями грошей - тобто зелено-гидомирних доларів. Цікаво, що швидко прийшов Покупець і запитав, чому саме 300 000 доларів. Калькулятор показав, що інвестиція відбивається рівно за 8 (вісім) років. Покупець запропонував врахувати ризики і запропонував ціну в 270 000 зелено-гидомирних доларів. Продавець відмовився. На сьогодні вартість активу - все вірно написано - "его невозможно оценить" - буцім-то нуль зелено-гидомирних доларів. Мораль: порушено головну тезу в нерухомості: "В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".
Чи стає європейська нерухомість доступнішою - дуже спірне питання. Вчора знову дзвонили приятелі з Дюссельдорфу. В Дюссельдорфі житло 6 000 - 10 000 € за квадрат (!!!). Німці сказали, що то їм НЕ є доступним. Знову повідомили про бажання інвестувати в нерухомість Туреччини. Сказали, що іх зазиває якийсь рієлтор в Аланію: 89 000€ із терміном здачі в 2024 році. Я промовчав: я проти інвестицій в Аланію. Нехай самі вирішують... Я проти купівлі картинок в інтернеті або на сайті Забудовника з обіцянкою здати в ХХІІ сторіччі. Треба дивитися та мацати самому руками. Готове.
Для мене сама цікава новина цього дня така: в моєму будинку (здано в експлуатацію влітку 2017) виставили на продаж відразу дві квартири: - поверх 3 квартира 1+1 площею 55 кв.м ціна 2 000 000 лір або 137 000$. Ціна в вересні 2017 168 000 лір або 49 500$ (я сам так купував). Профіт з орієнтацією на "хотелки": 137000х100/49500= 276% по валюті. - поверх 5 квартира 3+1 дворівнева з балконом на поверсі 5 та критою лоджією на поверсі 6 - 3 150 000 лір або 216 000$. Продається з меблями. Загальна площа - точно не знаю - мабуть 150 кв.м. В квартитрі жила досить заможна родина - я в квартирі не був, але гадаю там все ОК. Ціну в 2017 році не знаю, бо все було продано (таких квартир 4 в будинку). Але точно знаю, що в 2020 було виставлено квартиру таку саму на тому ж поверсі і вона якось реально довго продавалася за 86 000$. Купили громадяни Німеччини. «Ну, как всегда…» Я на цьому форумі про це якось писав: дворівнева, 86 000$. Пролетіли наші панове. Ну, мабуть, порадники були "неправильні"... Не знаю... «Ну, как всегда…» (слова з відомої пісні). Тут виникає цікаве питання вибору країни для інвестицій: що то буде в тій Європі з цією бідою в Україні: що там будЕ з газом та з нафтою?
Довідник інвестора в закордонну нерухомість (частина 4)
Як відомо, цей Фінансовий форум України обсіли як мухи дезінформатори, як роками годували учасників форуму брехнею та інсинуаціями. Серед найбільших злочинів, які суттєво вдарили по карману форумчан, були твердження про те, що інвестувати в "запасний аеродром" - не треба, і що нерухомість в Туреччині впаде в ціні в 2 рази (насправді зросла у валютному обчисленні в 2- 2,5 рази).
Дезфінформатори радили форумчанам вкладатися в Албанію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Болгарію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Нікарагуа (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Філіппіни (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Португалію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Монголію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були).
Серед улюбленого "коника" дезінформаторів - "Шеф, усьо пропало!" в смислі туризму. Турист - не просто турист, а майже готовий інвестор. Інвестору треба спочатку САМОМУ подивитися, а потім САМОМУ помацати, а потім і САМОМУ інвестувати СВОЇ гроші (правильна стратегія!). Тому: свіжі офіціні дані про потік інвесторів в Туреччину:
За попередніми даними, отриманими від Головного управління безпеки, кількість іноземців, які відвідали Туреччину в березні 2022 року, зросла на 129,7 відсотка в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і перевищила 2 мільйони осіб.
Найбільше зростання кількості відвідувачів в березні 2022 було з таких країн: - Іран (сухопутний сусіда Туреччини та Азербайджану та один з основних постачальників газу та нафти в сусідню країну) займає перше місце з 13,22 відсотка (274 тис. 815 осіб); - на другому місці — Німеччина з 9 відсотками (187 тис. 185 осіб); - Болгарія посіла третє місце в списку країн, які надсилають найбільше відвідувачів в Туреччину (169 тис. 640 осіб) - 8,16 відсотка всіх відвідувачів (а дезінформатори надсилалим форумчан в Болгарію, а болгари їдуть в Туреччину...) За Болгарією йшли Росія та Великобританія.
Тут звертають увагу на те, що кількість туристів з Росії ЗНАЧНО скоротилася: якщо в березні 2021 року до Туреччини приїхало 219 тисяч 458 російських туристів, то в березні 2022 року ця цифра зменшилася до 114 тисяч 384 (зменшення на 47,8 відсотка).
Зауважимо, що кількість відвідувачів з України збільшилася: якщо у березні 2021 року кількість українців, які прибули до Туреччини, становила 51 тис. 25, то в березні 2022 року ця кількість зросла до 66 тис. 233. За даними: https://www.tuik.gov.tr/
P.S. Нагадаю, що українці перемістилися з традиційного місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини за даними березня 2022 року.