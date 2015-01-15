Додано: Суб 30 кві, 2022 09:41

Довідник інвестора в закордонну нерухомість

(частина 5)



З квітня 2018 року по червень 2021 року на цьому форумі існувала гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість": аналіз того, в яку нерухомість якої країни варто вкладати зароблене та викопане з попід груші, докладно про інвестиції в ту країну, де це ЛЕГШЕ (!!!), приємніше та дешевше було інвестувати для СЕБЕ, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих.

З цифрами та фактами я доводив таку тезу:

"Інвестувати в закордонну нерухомість ВАРТО, варто купити чудову готову "під ключ" квартиру для себе, коханого, але НЕ варто купувати квартиру під оренду, тому що здача квартири в оренду в Україні приносить значно більший профіт!"



Наводив реальні цифри: здача в оренду квартири в Туреччині приносить 250 доларів на місяць при довгостроковій здачі в оренду та близько 1000 доларів на місяць при короткостроковій (з клопотом) здачі в оренду - і тільки в сезон - з квітня по жовтень.

ВИЗНАЮ СВОЮ ПОМИЛКУ: ТРЕБА БУЛО КУПУВАТИ І ДЛЯ СЕБЕ, І ПІД ОРЕНДУ!

На всесвітньовідомому безпроблемному курорті!

За даними Інституту статистики Туреччини - Анталія - лідер країни по зростанню цін на оренду квартир - зростання середніх цін за підсумками 2021 року склало більше 166% (!!!!).



Анталія наші дні:

- оренда обшарпаної майже занедбаної квартири з меблями в мікрорайоні Хурма (оптимальний по співідношенню ціна/якість мікрорайон) - 15 000 лір (1 000 доларів) на місяць. Інвестувати треба було - я про це з подробицями писав і наводив конкертні приклади вдалих купівель нашими людьми - від 33 000 до 50 000 доларів. Щось елітне - 60 000 євро за 1+1.

Пропонував звернути увагу форумчан в грудні 2021 на чудову 2+1 в моєму реально якісному бідинку за 100 000 доларів (продана в січні 2022 за - я не помиляюся - 110 000 доларів родині, в якій жінка є українкою ([u]вистачило розуму - слава Богу!) і туди заселена на початку березня родина з Харкова за 650 доларів на місяць. Профіт: 7% ріцчних по долару.

Продешевіли орендодавці, притримали б квартиру хоча б місяць (!!!) мали б 10,9% профіт по валюті.



- оренда квартири в мікрорайоні Аккую (мікрорайон поруч із Середземноморським університетом із 74 000 студентами (!!!) та найбільшим в Європі акваріумом) - 33 000 лір (2 200 доларів) на місяць.



Інвестувати саме сюди треба було - я про це з подробицями писав - в серпні 2020 року 85 000 доларів США та ще 85 000 доларів США до вересня 2021 року будь-якими частинами без відсотків.

Слава Богу, що двом нашим форумчанам вистачило розуму інвестувати саме в цей комплекс.

В продажу на сьогодні навіть у перекупів НЕМАЄ жодної квартири.

В січні-лютому 2022 було виставлено на продаж 2 квартири по 3 800 000 - 4 000 000 лір (близько 300 000 доларів - при інвестиціях в 170 000 доларів) - немає нічого на сьогодні в продажу (питав у рієлторів особисто позавчора).