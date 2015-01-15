Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ваша крупнейшая инвестиция – это «Добробут»? Насколько просела выручка и посещаемость клиники по сравнению с довоенными показателями?
До войны «Добробут» географически был представлен только в Киеве и Киевской области. Посещаемость упала катастрофически. Основная наша целевая аудитория – молодые женщины фертильного возраста с детьми – выехала за границу или в западные области. И большой вопрос, какая часть из них вернется в страну.
Если ситуация не улучшится до 1 сентября и дети пойдут в школы в Европе, думаю, что до 50% уехавших не вернутся. Это негативно отразитсятся на потребительских рынках, рынке труда, а в долгострочной перспективе – на демографии всей страны.
Кстати, за счет наших переселенцев Европа неплохо поправит свою демографическую ситуацию. Это только на первый взгляд кажется, что для них наши переселенцы — это тяжелая ноша. На самом деле — это приток свежей крови и между европейскими странами уже есть конкуренция за наших людей.
як то кажуть і не вір тим коспірологічним теоріям, яких повно в інеті...
change_pm написав:(нижче наведена цитата з оригіналу) А стоимость почти любого украинского актива сейчас близка к нулю. Война продолжается, и мы не понимаем, сколько что может стоить и как оценивать. Даже если физически актив остался, его невозможно оценить.
У приятеля були офисні приміщения в (видалено) площею 1500 кв. м. Успішно здавав по 50 гривень кв. метр. Жив на широку (реально) ногу. Потім прийшла думка продати - призначив ціну в 300 000 улюблених українцями грошей - тобто зелено-гидомирних доларів. Цікаво, що швидко прийшов Покупець і запитав, чому саме 300 000 доларів. Калькулятор показав, що інвестиція відбивається рівно за 8 (вісім) років. Покупець запропонував врахувати ризики і запропонував ціну в 270 000 зелено-гидомирних доларів. Продавець відмовився. На сьогодні вартість активу - все вірно написано - "его невозможно оценить" - буцім-то нуль зелено-гидомирних доларів. Мораль: порушено головну тезу в нерухомості: "В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно та швидко".
Чи стає європейська нерухомість доступнішою - дуже спірне питання. Вчора знову дзвонили приятелі з Дюссельдорфу. В Дюссельдорфі житло 6 000 - 10 000 € за квадрат (!!!). Німці сказали, що то їм НЕ є доступним. Знову повідомили про бажання інвестувати в нерухомість Туреччини. Сказали, що іх зазиває якийсь рієлтор в Аланію: 89 000€ із терміном здачі в 2024 році. Я промовчав: я проти інвестицій в Аланію. Нехай самі вирішують... Я проти купівлі картинок в інтернеті або на сайті Забудовника з обіцянкою здати в ХХІІ сторіччі. Треба дивитися та мацати самому руками. Готове.
Для мене сама цікава новина цього дня така: в моєму будинку (здано в експлуатацію влітку 2017) виставили на продаж відразу дві квартири: - поверх 3 квартира 1+1 площею 55 кв.м ціна 2 000 000 лір або 137 000$. Ціна в вересні 2017 168 000 лір або 49 500$ (я сам так купував). Профіт з орієнтацією на "хотелки": 137000х100/49500= 276% по валюті. - поверх 5 квартира 3+1 дворівнева з балконом на поверсі 5 та критою лоджією на поверсі 6 - 3 150 000 лір або 216 000$. Продається з меблями. Загальна площа - точно не знаю - мабуть 150 кв.м. В квартитрі жила досить заможна родина - я в квартирі не був, але гадаю там все ОК. Ціну в 2017 році не знаю, бо все було продано (таких квартир 4 в будинку). Але точно знаю, що в 2020 було виставлено квартиру таку саму на тому ж поверсі і вона якось реально довго продавалася за 86 000$. Купили громадяни Німеччини. «Ну, как всегда…» Я на цьому форумі про це якось писав: дворівнева, 86 000$. Пролетіли наші панове. Ну, мабуть, порадники були "неправильні"... Не знаю... «Ну, как всегда…» (слова з відомої пісні). Тут виникає цікаве питання вибору країни для інвестицій: що то буде в тій Європі з цією бідою в Україні: що там будЕ з газом та з нафтою?
Довідник інвестора в закордонну нерухомість (частина 4)
Як відомо, цей Фінансовий форум України обсіли як мухи дезінформатори, як роками годували учасників форуму брехнею та інсинуаціями. Серед найбільших злочинів, які суттєво вдарили по карману форумчан, були твердження про те, що інвестувати в "запасний аеродром" - не треба, і що нерухомість в Туреччині впаде в ціні в 2 рази (насправді зросла у валютному обчисленні в 2- 2,5 рази).
Дезфінформатори радили форумчанам вкладатися в Албанію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Болгарію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Нікарагуа (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Філіппіни (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Португалію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були), в Монголію (самі НЕ вклалися та ніколи там не були).
Серед улюбленого "коника" дезінформаторів - "Шеф, усьо пропало!" в смислі туризму. Турист - не просто турист, а майже готовий інвестор. Інвестору треба спочатку САМОМУ подивитися, а потім САМОМУ помацати, а потім і САМОМУ інвестувати СВОЇ гроші (правильна стратегія!). Тому: свіжі офіціні дані про потік інвесторів в Туреччину:
За попередніми даними, отриманими від Головного управління безпеки, кількість іноземців, які відвідали Туреччину в березні 2022 року, зросла на 129,7 відсотка в порівнянні з тим же місяцем попереднього року і перевищила 2 мільйони осіб.
Найбільше зростання кількості відвідувачів в березні 2022 було з таких країн: - Іран (сухопутний сусіда Туреччини та Азербайджану та один з основних постачальників газу та нафти в сусідню країну) займає перше місце з 13,22 відсотка (274 тис. 815 осіб); - на другому місці — Німеччина з 9 відсотками (187 тис. 185 осіб); - Болгарія посіла третє місце в списку країн, які надсилають найбільше відвідувачів в Туреччину (169 тис. 640 осіб) - 8,16 відсотка всіх відвідувачів (а дезінформатори надсилалим форумчан в Болгарію, а болгари їдуть в Туреччину...) За Болгарією йшли Росія та Великобританія.
Тут звертають увагу на те, що кількість туристів з Росії ЗНАЧНО скоротилася: якщо в березні 2021 року до Туреччини приїхало 219 тисяч 458 російських туристів, то в березні 2022 року ця цифра зменшилася до 114 тисяч 384 (зменшення на 47,8 відсотка).
Зауважимо, що кількість відвідувачів з України збільшилася: якщо у березні 2021 року кількість українців, які прибули до Туреччини, становила 51 тис. 25, то в березні 2022 року ця кількість зросла до 66 тис. 233. За даними: https://www.tuik.gov.tr/
P.S. Нагадаю, що українці перемістилися з традиційного місця 10 на місце 7 в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини за даними березня 2022 року.
Довідник інвестора в закордонну нерухомість (частина 5)
З квітня 2018 року по червень 2021 року на цьому форумі існувала гілка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість": аналіз того, в яку нерухомість якої країни варто вкладати зароблене та викопане з попід груші, докладно про інвестиції в ту країну, де це ЛЕГШЕ (!!!), приємніше та дешевше було інвестувати для СЕБЕ, коханого, для родини, коханої, для батьків, коханих. З цифрами та фактами я доводив таку тезу: "Інвестувати в закордонну нерухомість ВАРТО, варто купити чудову готову "під ключ" квартиру для себе, коханого, але НЕ варто купувати квартиру під оренду, тому що здача квартири в оренду в Україні приносить значно більший профіт!"
Наводив реальні цифри: здача в оренду квартири в Туреччині приносить 250 доларів на місяць при довгостроковій здачі в оренду та близько 1000 доларів на місяць при короткостроковій (з клопотом) здачі в оренду - і тільки в сезон - з квітня по жовтень. ВИЗНАЮ СВОЮ ПОМИЛКУ: ТРЕБА БУЛО КУПУВАТИ І ДЛЯ СЕБЕ, І ПІД ОРЕНДУ! На всесвітньовідомому безпроблемному курорті! За даними Інституту статистики Туреччини - Анталія - лідер країни по зростанню цін на оренду квартир - зростання середніх цін за підсумками 2021 року склало більше 166% (!!!!).
Анталія наші дні: - оренда обшарпаної майже занедбаної квартири з меблями в мікрорайоні Хурма (оптимальний по співідношенню ціна/якість мікрорайон) - 15 000 лір (1 000 доларів) на місяць. Інвестувати треба було - я про це з подробицями писав і наводив конкертні приклади вдалих купівель нашими людьми - від 33 000 до 50 000 доларів. Щось елітне - 60 000 євро за 1+1. Пропонував звернути увагу форумчан в грудні 2021 на чудову 2+1 в моєму реально якісному бідинку за 100 000 доларів (продана в січні 2022 за - я не помиляюся - 110 000 доларів родині, в якій жінка є українкою ([u]вистачило розуму - слава Богу!) і туди заселена на початку березня родина з Харкова за 650 доларів на місяць. Профіт: 7% ріцчних по долару. Продешевіли орендодавці, притримали б квартиру хоча б місяць (!!!) мали б 10,9% профіт по валюті.
- оренда квартири в мікрорайоні Аккую (мікрорайон поруч із Середземноморським університетом із 74 000 студентами (!!!) та найбільшим в Європі акваріумом) - 33 000 лір (2 200 доларів) на місяць.
Інвестувати саме сюди треба було - я про це з подробицями писав - в серпні 2020 року 85 000 доларів США та ще 85 000 доларів США до вересня 2021 року будь-якими частинами без відсотків. Слава Богу, що двом нашим форумчанам вистачило розуму інвестувати саме в цей комплекс. В продажу на сьогодні навіть у перекупів НЕМАЄ жодної квартири. В січні-лютому 2022 було виставлено на продаж 2 квартири по 3 800 000 - 4 000 000 лір (близько 300 000 доларів - при інвестиціях в 170 000 доларів) - немає нічого на сьогодні в продажу (питав у рієлторів особисто позавчора).
akurt написав:В січні-лютому 2022 було виставлено на продаж 2 квартири по 3 800 000 - 4 000 000 лір (близько 300 000 доларів - при інвестиціях в 170 000 доларів) - немає нічого на сьогодні в продажу (питав у рієлторів особисто позавчора).
В соседней ветке пишут, что в НЙ можно купить квартиру в а-ля хрущевке за 300к, в финансовой столице мира, где доходы неограниченны ничем, где можно себя реализовать в чем угодно, где лучшие институты власти и самая сильная армия, где куда реальнее найти работу и получить разрешения на работу, где 100к - это не зарплата.
Друг в Ниццу перебрался в своё время, взял вот недавно в ипотеку 2-ху в 10-15 мин от моря, от их помпезного отеля, за 250к евро.
Доходность аренды в 7% , амортизация не учтена, это перекос войны, который, я надеюсь, временный. Я надеюсь, Вы не сильно радуетесь войне, как способу заработать на рынке недвижимости. Я сильно сомневаюсь, что долгосрочно доходность аренды превысит 3%.
И ещё немного субъективщины от моей мамы, которая полтора месяца уже в Анталии и Алании. Она присылает мне очень красивые фотографии моря, однако она сильно хочет домой, но дом оккупирован рашистами, к сожалению, поэтому продолжает сидеть в Турции. Спрашиваю, что не нравится, ведь твой город и в подмётки не годится по красоте: первое - не с кем общаться ей: или турки, которые ну полностью другие/чужие, или русаки, которые в массе придурки. Видела несколько украинцев, но может и больше, но многие на русском говорят, тяжело так понять, а заговаривает не со всеми. Все-таки не обходится без общения с русскими, так как нужно разобраться в чужой стране со многими бытовыми вопросами, да и общения не хватает. Как результат, сказала в телефоном разговоре, что «тут украм…». Я: что? укры? Она извинилась, подхватила словечко от русских там. (Мама проукраинская, с юга Украины, голосовала за Ющенко оба раза, затем за Пороха оба раза). Ну сами понимаете пренебрежительное отношение турецких рашистов к нам
Ха, господин San! А кто говорил, что за границей человеку освоиться легко? Это не я. Но я знаю, что это нелегко. Заставляют мобилизоваться только разрушенные дома на Дмитровском. Адаптироваться в любой стране мира да еще и в одиночку - архисложная задача. Может звучит обидно, но "Человек - это общественное животное!" И я ее понимаю: сидеть в арендованной квартире и ничего не делать - грустно. Тем более она в 3-х часах езды от Анталии. Вдали от цивилизации. Вон уже и Молотов понял, что заехал куда-то не туда. В Анталии 3 (три) общественных объединения украинцев, и тут приглашают всех - есть чем заняться. Мне, например, скучать некогда: вчера был в нашем Консульстве, в "закромах" так сказать, общались долго с сотрудниками и с вице-консулом. Сегодня консул и вице-консул вели переговоры об обучении нашей молодёжи в Средиземноморском университете. Там не все просто: надо менять законодательство Турецкой республики, чтобы легко принимать наших парней и девчат в университеты Турции. А надо... Ну а завтра утром лидер украинской диаспоры в Алании куда приезжает? Правильно, в Анталию... Кстати, бизнес-дала у человека... Организовал ему авто. Хоть попадёт, куда надо...