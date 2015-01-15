Додано: Нед 01 тра, 2022 10:31

Довідник інвестора в закордонну нерухомість

(частина 6)



На цьому форумі часто-густо пахло "дармовщинкою" в царині інвестицій в закордонну нерухомість.

Наівні та довірливі люди думали вкласти нахом"ячене та викопане з попід груші то у Велику Британію, де ніколи не були, то в Іспанію, де ніколи не були і отримувати гроші якщо не шалені, то великі або гігантські.

Мене весь час все дивувало: як це можна так робити, не знаючи законодавство країни???

Наприклад, законодавство Іспанії та Туреччини захищає орендаря, а не орендодавця !!!!!



Для тих, хто думає що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.



Реальна історія 1.

Квітень 2021 року. Орендарі з України беруть в оренду чудову квартиру у наших українців: плавальний басейн (стандарт в Анталії), набережна з гумовими доріжками вздовж моря, набережна з блакитними доріжками для роверів вздовж моря, пальми, газони та чудовий клімат, коли не буває снігу, натомість гірськолижний центр поблизу Анталії (40 км) приймає лижників до квітня (!!!).

В березні 2022 року з України виїжджає, тікаючи від війни, родина ОРЕНДОДАВЦЯ (влаксника квартири) з трьома дітьми і планує заселитися у ВЛАСНУ квартиру як тільки виїдуть орендарі.

Квітень 2022: орендарі з України відмовилися виїжджати з орендованої квартири. Найняли адвоката та заявили, що вони біженці, їм немає де жити і виїжджати вони не збираються. Та й часу немає: треба помити своє новеньке BMW та підготовувати свої гірські ровери для подорожі Лікійською античною стежиною в гори.

Планується довгий або дуже довгий судовий розгляд справи.



Реальна історія 2.

Наш українець - звісно, людина ДУЖЕ хитра - важко роздумує, як би його не платити податок на прибуток від здачі в оренду квартири 3+1 (4-х кімнатна!!!).

Сума податку за рік - приблизно 200 доларів.

Зекономити на податках 200 доларів - бажання сидить в душі кожного українця.

Один мешканець Ташкента - звісно, надійний товариш українця - пропонує виконати БЕЗКОШТОВНО в квартирі косметичний ремонт та привести в квартиру надйного орендаря, з якого сам буде отримувати гроші та добровільно перераховувати орандодавцю через інший рахунок.

Податкова ніколи не зрозуміє, хто та за шо отримує гроші.

Не буде ж податкова питати у мешканця Ташкента, де він взяв гроші та куди подів.



Пройшов 1 рік. За рік орендар жодного разу не бачив орендаря (пара добрих Homo sapiens з раси уйгурів) але цілий рік отримував з рахунка третьої особи якісь гроші. Цікаво, що всього за 1 рік багато чого змінилося: курс ліра/долар виріс в 2 рази, а орендна плата за аналогічну (не за цю - орендар як платив посереднику так і платить до цього дня, тобто на сьогодні реально 1/10 від ринкової орендної плати - в 10 (десять, Карл!) менше!)



К квітні орендодавець очікуваеув, що орендар-уйгур виїде та переїде туди, де йому треба платити в 10 (в десять, Карл) разів більше.

Орендар-уйгур не виїхав. Орендар-уйгур заявивив, що він бідний, як церковна миша і грошей, як і житла у нього немає...

Планується довгий або дуже довгий судовий розгляд справи.



Автор рядків, який безумовно володіє Даром передбачення, тихенько сьогодні сказав орендодавцю, що в найближчі 10 років він свою квартиру 3+1 не побачить.

Вбакчаю що там реалізована шахрайса схема по тому, як5 віцдібрати икврартиру.

За всіма вихідними даними, це буде зробити якщо і не швидко, але цілком реально.



Мораль:

1) "Не знаючи броду в чужій країни - не лізь у бізнес-воду".

2) Коли на цьому Фінансовому (!!!) форумі товклися ділетанти - голі босі безхатньо-безробітні - а іх тут була ціла тічка - і розказували байки - треба було гнати в немиту шию тих ділетантів з палуби!