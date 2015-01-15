stm написав: akurt написав:Довідник інвестора в закордонну нерухомість
(частина 6)
Наприклад, законодавство Іспанії та Туреччини захищає орендаря, а не орендодавця
!!!!!
Так і є без жартів.
Справа в тому, що орендодавець хоче покласти проблему забезпечення житлом бідних орендарів на державу. То державі корисніше стати на бік орендаря.
В випадку, що описано вище - а це все реально - схема працює так:
1) Орендар реально не має житла згідно з Державним реєстром нерухомості. Це перша необхідна умова.
2) Орендар реально не має у власності майно у вигляді авто. Це друга необхідна умова.
3) Орендодавець має власне ІНШЕ житло. Це третя необхідна умова.Це необхідні умови для того, щоби залишити орендодавця без квартири.
Тепер достатні умови:
- орендодавець не пізніше як за 45 діб до закінчення терміну дії Договору оренди (укладається обов"язково у нотаріуса і сторони підписують при нотаріусі той Договір
) повинен повідомити орендаря про ПРИПИНЕННЯ ДІЇ Договору. Таке повідомлення треба оформити у нотаріуса та воно надсилається поштою на адресу орендаря.
ДОСТАТНЬО НЕ ЗРОБИТИ ЦЬОГО - І ДОГОВІР вважається автоматично продовженим на 1 рік! Супер!
- достатньо вдертися в здану квартиру (просто без дозволу зайти або вибити двері, або влізти через вікно), щоби орендар викликав поліцію та "посадив" орендодавця в тюрму за порушення приватності житла (не жарти).
- достатньо якось показати орендодавцю додаткові ключі (дублікати) від зданої квартири, щоби вас притягнули до кримінальної відповідальності.
Таким чином, схема проста та реалізовується дуже просто шляхом двох речей:
а) підбором "правильного орендаря" - голого та босого. Це дуже легко.
б) підбором орендодавця класу "лох". Це важче, але "Без лохА и жизнь плохА
" - тобто вони водяться і не переводяться.
Це не означає, що не варто здавати в оренду та не здають в оренду.Варто і здають.
Просто все треба робити головОМ
, а не ногОМ
. Акуратно. Чітко.
На сьогодні українці вважаються НЕНАДІЙНИМИ орендарями.
Від них - як правило - в ці буремні дні вимагають:
а) подвійний депозит.
б) оплату за 6-12 місяців наперед.
Якщо врахувати, що зараз десь за межами Анталії можна знайти маленьку квартирку мінімум за 500 доларів, а в Анталії вже не диковинка ціна оренди в 1000 доларів на місяць, а то і більше, тот реальні витрати можуть скласти:
- мінімум 500+2х500+12х500=7 500 доларів США одноразового платежу при заселенні.
- в середньому 1000+2х1000+12х1000=15 000 доларів США.