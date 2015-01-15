Додано: Нед 01 тра, 2022 10:31

Довідник інвестора в закордонну нерухомість

(частина 6)



На цьому форумі часто-густо пахло "дармовщинкою" в царині інвестицій в закордонну нерухомість.

Наівні та довірливі люди думали вкласти нахом"ячене та викопане з попід груші то у Велику Британію, де ніколи не були, то в Іспанію, де ніколи не були і отримувати гроші якщо не шалені, то великі або гігантські.

Мене весь час все дивувало: як це можна так робити, не знаючи законодавство країни??? Як вибудете адмініструвати цей - зовні такий простий - бізнес?

Наприклад, законодавство Іспанії та Туреччини захищає орендаря, а не орендодавця !!!!!



Для тих, хто думає що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці.



Реальна історія 1.

Квітень 2021 року. Орендарі з України беруть в оренду чудову квартиру у наших українців: плавальний басейн (стандарт в Анталії), набережна з гумовими доріжками вздовж моря, набережна з блакитними доріжками для роверів вздовж моря, пальми, газони та чудовий клімат, коли не буває снігу, натомість гірськолижний центр поблизу Анталії (40 км) приймає лижників до квітня (!!!).

В березні 2022 року з України виїжджає, тікаючи від війни, родина ОРЕНДОДАВЦЯ (власника квартири) з трьома дітьми і планує заселитися у ВЛАСНУ квартиру як тільки виїдуть орендарі.

Квітень 2022: орендарі з України відмовилися виїжджати з орендованої квартири. Найняли адвоката та заявили, що вони біженці, їм немає де жити і виїжджати вони не збираються.

Та й часу обмаль: треба помити своє новеньке BMW та підготовувати свої гірські ровери для подорожі Лікійською античною стежиною в гори.

Планується довгий або дуже довгий судовий розгляд справи з виселення орнедодавцем орендаря. Українцем - українця.



Реальна історія 2.

Наш українець - звісно, людина ДУЖЕ хитра - важко роздумує, як би його не платити податок на прибуток від здачі в оренду квартири 3+1 (4-х кімнатна!!!).

Сума податку за рік - приблизно 200 доларів.

Зекономити на податках 200 доларів - бажання сидить в душі кожного українця.

Один мешканець Ташкента - звісно, надійний товариш українця - пропонує виконати БЕЗКОШТОВНО в квартирі косметичний ремонт та привести в квартиру надйного орендаря, з якого сам буде отримувати гроші та добровільно перераховувати орандодавцю через інший рахунок.

Податкова ніколи не зрозуміє, хто та за що отримує гроші.

Не буде ж податкова питати у мешканця Ташкента, де він взяв гроші та куди подів.



Пройшов 1 рік. За рік орендодавець жодного разу (не жартую) не бачив орендаря (пара добрих Homo sapiens з раси уйгурів) але цілий рік отримував з рахунка третьої особи якісь гроші. Цікаво, що всього за 1 рік багато чого змінилося: курс ліра/долар виріс в 2 рази, а орендна плата за аналогічну (не за цю - орендар як платив посереднику так і платить до цього дня, тобто на сьогодні реально 1/10 від ринкової орендної плати) зросла в 10 (десять, Карл!)разів.



К квітні орендодавець очікував, що орендар-уйгур виїде та переїде туди, де йому треба платити в 10 (в десять, Карл) разів більше.

Орендар-уйгур не виїхав. Орендар-уйгур заявивив, що він бідний, як церковна миша, і грошей, як і житла у нього немає...

Планується довгий або дуже довгий судовий розгляд справи.



Автор рядків, який безумовно володіє Даром передбачення, тихенько сьогодні сказав орендодавцю, що в найближчі 10 років він свою квартиру 3+1 не побачить.

Вбачаю що там реалізована шахрайська схема по тому, як відібрати квартиру, ринкова вартість якої на сьогодні складає не менше 150 000 доларів США.

За всіма вихідними даними, це буде зробити якщо і не швидко, але цілком реально.



Мораль:

1) "Не знаючи броду в чужій країни - не лізь у бізнес-воду". ЧІитай уважно цей форум і цю гілку, ми часто тут висвітлюємо юридичні та фінансово-економічні питання.

2) Коли на цьому Фінансовому (!!!) форумі товклися ділетанти - голі босі безхатньо-безробітні - а їх тут була ціла тічка - і розказували байки - треба було гнати в немиту шию тих ділетантів з палуби!