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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 20:54

  San написав:Я в принципе верю, но вопрос, что в случае выезда после 90-го дня, если спросят на границе, почему находились дольше, и ответить, что можно 180 дней, и на вопрос: откуда инфа, ссылаться на акурта?

Ладно, думаю, что консульство прокомментирует, если поинтересоваться

https://visitukraine.today/ru/blog/197/turkey-rules-for-refugees-from-ukraine
Там ссылка на миграционную. Вначале маме надо подать заявление, что более 90 дней. Потом можно и выезд. Но тоже надо смотреть на местные правила. Выезд обычно не более какого-то срока.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 07:34

Хорошая ссылка и текст хороший. Много полезной информации.
Одна вещь в контексте сообщения выше понимается неверно, нужно правильно понимать вот как:
ссылка в тексте указанного выше сайта приводит на реальный сайт Миграционной службы Турецкой республики, который как раз и используется для оформления ВНЖ в Турции, то есть Заявление можно/нужно оформить НЕ для того, чтобы оформить заявление на нахождение в Турции 90+90 дней, а для того, чтобы оформить полноценный ВНЖ на 1-2 года.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 тра, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 08:45

Правильний вектор інвестицій...

Інколи важливу роль в напрямку інвестицій грошей не тільки форумчан виграють "вторинні ознаки" або "дотичні чинники".
Серед них є туристична привабливість тієї чи іншої країни.
У вьому світі туризм у 2021 та 2020 роках значно (якщо не сказали катастрофічно) зменшився: в Європі МІНУС 53%, в Азії МІНУС 93%, в Америці МІНУС 52%.
В січні 2022 скорочення складає МІНУС 67%
https://www.unwto.org/tourism-data/inte ... d-covid-19


- За перші 4 місяці 2022 року кількість туристів, які відвідали місто повітряним транспортом, значно перевищила показники 2020 та 2021 років.
- Кількість туристів збільшилася на 162 (!!!) відсотки порівняно з тим самим періодом попереднього року. З 1 січня по 30 квітня 2022 місто нездіЙснених форумчанами інвестицій відвідали 1 мільйон 112 тисяч 383 туриста.
Місця розподілені так:
- місце 1 - з Німеччини - 329 096 туристів (місто 4 в ТОП-20 інвесторів);
- місце 2 - з Великої Британії - 150 944 туристів (місце 10 в ТОП-20 інвесторів);
- місце 3 - з РФ - 143 485 туристів (відмічають зменшення на приблизно в 50%);
- далі йдуть відповідно: Нідерланди, Польщя, Іран, Ізраїль, Литва, Казахстан та Бельгія.
З України за цей період цілому в країну прибуло близько 60 000 (місце 7 в ТОП-20 інвесторів).
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/s ... i-7110107/
Вдалих думок про інвестиції! Прийняття вірних рішень.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 08:36

Планую після повернення з Аланіі, куди відбув на запрошення однієї особи з України, яка має за досягнення два ордени, та на прохання приятелів, яким рієлтори хочуть щось втюхати в Аланіі з введення в експлуатацію в 2024 році, дати оглляд цін на нерухомість в Анталії станом на 04 травня 2022 року.
Для інтриги: все суттєво змінилося у порівнянні з 24 лютого 2022 року.
Поки що Читаємо: Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:38

akurt Я можливо трішки пропустив, але можете пояснити Ваше негативне ставлення до Аланії
І друге: розкажіть які для Вас найбільш комфортні сезони року, які Ви проводите в Туреччині
Loft
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