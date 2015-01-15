Там ссылка на миграционную. Вначале маме надо подать заявление, что более 90 дней. Потом можно и выезд. Но тоже надо смотреть на местные правила. Выезд обычно не более какого-то срока.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 тра, 2022 20:54
Там ссылка на миграционную. Вначале маме надо подать заявление, что более 90 дней. Потом можно и выезд. Но тоже надо смотреть на местные правила. Выезд обычно не более какого-то срока.
Додано: Вів 03 тра, 2022 07:34
Хорошая ссылка и текст хороший. Много полезной информации.
Одна вещь в контексте сообщения выше понимается неверно, нужно правильно понимать вот как:
ссылка в тексте указанного выше сайта приводит на реальный сайт Миграционной службы Турецкой республики, который как раз и используется для оформления ВНЖ в Турции, то есть Заявление можно/нужно оформить НЕ для того, чтобы оформить заявление на нахождение в Турции 90+90 дней, а для того, чтобы оформить полноценный ВНЖ на 1-2 года.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 тра, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 тра, 2022 08:45
Правильний вектор інвестицій...
Інколи важливу роль в напрямку інвестицій грошей не тільки форумчан виграють "вторинні ознаки" або "дотичні чинники".
Серед них є туристична привабливість тієї чи іншої країни.
У вьому світі туризм у 2021 та 2020 роках значно (якщо не сказали катастрофічно) зменшився: в Європі МІНУС 53%, в Азії МІНУС 93%, в Америці МІНУС 52%.
В січні 2022 скорочення складає МІНУС 67%
- За перші 4 місяці 2022 року кількість туристів, які відвідали місто повітряним транспортом, значно перевищила показники 2020 та 2021 років.
- Кількість туристів збільшилася на 162 (!!!) відсотки порівняно з тим самим періодом попереднього року. З 1 січня по 30 квітня 2022 місто нездіЙснених форумчанами інвестицій відвідали 1 мільйон 112 тисяч 383 туриста.
Місця розподілені так:
- місце 1 - з Німеччини - 329 096 туристів (місто 4 в ТОП-20 інвесторів);
- місце 2 - з Великої Британії - 150 944 туристів (місце 10 в ТОП-20 інвесторів);
- місце 3 - з РФ - 143 485 туристів (відмічають зменшення на приблизно в 50%);
- далі йдуть відповідно: Нідерланди, Польщя, Іран, Ізраїль, Литва, Казахстан та Бельгія.
З України за цей період цілому в країну прибуло близько 60 000 (місце 7 в ТОП-20 інвесторів).
Джерело:
Вдалих думок про інвестиції! Прийняття вірних рішень.
Додано: Сер 04 тра, 2022 08:36
Планую після повернення з Аланіі, куди відбув на запрошення однієї особи з України, яка має за досягнення два ордени, та на прохання приятелів, яким рієлтори хочуть щось втюхати в Аланіі з введення в експлуатацію в 2024 році, дати оглляд цін на нерухомість в Анталії станом на 04 травня 2022 року.
Для інтриги: все суттєво змінилося у порівнянні з 24 лютого 2022 року.
Поки що Читаємо: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 04 тра, 2022 21:38
akurt Я можливо трішки пропустив, але можете пояснити Ваше негативне ставлення до Аланії
І друге: розкажіть які для Вас найбільш комфортні сезони року, які Ви проводите в Туреччині
Додано: Чет 05 тра, 2022 03:38
Строго кажучи, в мене немає негативного ставлення до Аланії: курортне місто, яких багато в світі.
Але це не Анталія.
Різниця така, як між Києвом та Білою Церквою, як між Ялтою та Сімеїзом.
Я тільки дивлюся на Аланію трохи "зверху", як дивився б киянин на мешканця Василькова.
Набережна красива, піти є куди, магазини ті самі... дуже багато платних парковок - я від них вже відвик.
З точки зору архітектури та умов життя - скидається на очі те, що будинки натикані дуже сильно один біля одного, місцями місто з населенням в 330 000 мешканців нагадує "кам"яні джунглі".
В той же час є різниця в природі:
- саме там активно вирощують банани.
- таких садів чудового фрукта "мушмула" не зустрінете в Анталі - і розміром з абрикосу - зараз усіяні все дерева - рви - не хочу.
- вважається, що в Аланії середня температура повітря на 2 градуси завжди є вищою, ніж в Анталії.
З точки зору нерухомості:
- в мікрорайоні "Oba" - багато цікавих та ніби-то якісних будинків. Мацав руками. Але дуже далеко від моря, хоча з авто це не буде проблемою.
В центрі вже не знають, де б приліпити ще будинок, то ліплять між двома АЗС і називають це преміум-клас за 100 000 євро.
В тому ж центрі частина будинків наліплена на таких схилах, що здається попливуть вниз скоро...
В центрі дуже багато будинків явно старих та таких, що облізли вже.
Треба бути дуже уважним при виборі будинків в розрекламованому районі "Avsallar" - вся берегова лінія - це готелі, друга лінія - це звичайні села, в яких колгоспник продав ділянку землі і на цій ділянці землі Забудовник намагається побудувати приватаний хмарочос, який невідомо чи буде колись добудований, чи буде принятий в експлуатацію і з балкона якого буде видно тільки курей та сопливих дітей, як бредуть з моря десь кілометр.
В той же час - "розкручений" курорт: я вчора спеціально намагався встановити національний склад туристів: німці, поляки, мабуть піддані короля Willem-Alexander Claus George Ferdinand (дуже незрозуміла мова), чув наявність пари росіян.
Українців видно по номерах авто, які порушують всі правила руху: і швидкісні, і щодо червоного світлофору, і розмітки...
Строго кажучи, в мене немає негативного ставлення до Аланії... але повертався я в Анталію "на крилах"...
Додано: Чет 05 тра, 2022 05:01
Цікаве питання...
Я живу в Анталії постійно з вересня 2017 року, коли за 49 500 доларів купив готову "під ключ" квартиру 1+1 в новому будинку в оптимальному за співідношенням ціна/якість/інфраструктура/море розташуванню.
Так ось:
- найгірші за погодними умовами місяці - з середини грудня (в середньому в грудні-січні-лютому по 8 дощових днів на місяць) до середини лютого. Снігу не буває, доші бувають сильні і можуть йти 2-3 дні з перервами. Дуже дивно, що вода зі злив зникає майже миттєво, майже миттєво сонце висушує вулиці. Дивно, але грязі тут ніде немає (інші грунти) - і всі авто, як правило, чисті та виглядають наче із салону.
- найспекотніші місяці - це липень та серпень - саме в липні 2021 року було реально +44 градуси і інколи термометр в авто показував +45. Таке було всього 2 - 3 дня. Це не означає, що треба сидіти в підвалі і охолоджуватися - ми в такі дні на морі до 11-00, потім - супермаркети - потім додому - потім вдень трохи поспати/подрімати ("сієста") - десь з 17-00 знову повноцінне життя.
Спочатку дивувало, що місцеві мешканці приходять на пляж на 19-00 і залишаються до ранку.
Чудовими є березень-квітень-травень-червень та жовтень - листопад.
У вересні як правило стандартно +33...+35. Вода в морі +27...+28.
Моїми рекордами були:
- 03 грудня 2017 року - вода в Середземному морі +22, я купався, вдень сонячно та +25, а на ранок 04 грудня вже був у Львові та ледве доповз до своєї квартири по снігу по коліна. До цього з аеропору їхав 2 зупинки на тролейбусі, в якому сиділи люди як в кіно "Блокадний Ленинград", а потім ганявся за маршрутками - ледве не попадали ноги під колеса облізлих страшних жовтих "Богданів".
- 22 березня 2018 року, коли вода в Середземному морі несподівано різко змінилася з +18 до +24 (!!!) і всі залізли в море і вже не вилазили до 10 грудня.
Зима та весна 2021/2022 дуже нетипові - майже весь час нетипово прохолодно. Хмари. Вчора було +24...+25...
Але майже весь день в авто було включено кондиціонер.
Люди в морі купаються (вода +20 градусів). Це відповідає середнім показникам багаторічних досліджень.
Я ще в Середземному морі в цьому році не купався: щодня плаваю в критому басейні.
Відкриті басейни житлових комплексів почнуть працювати з 25 травня.
Додано: Чет 05 тра, 2022 12:38
Тобто купити нерухомість для "зимовки" не найкращий варіант
Додано: Чет 05 тра, 2022 16:33
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
скажіть, чи можна в турції самому купити квартиру чи обовязкове через рієлтора?
які сайти порекомендуєте щоб прицінитися?
Додано: Чет 05 тра, 2022 17:49
Я вже майже п‘ять років розказую, що треба купувати квартири без рієлторів і неодноразово розказував як це робити, як можна обійти рієлтора «на повороті». Метод був дуже простий: я періодично давав огляд цікавих варіантів із своєю оцінкою по 5-ти бальній шкалі, із вказівкою сайтів Забудовникіа, адресами та номерами телефонів Офісів продажу. Рекомендував просто взяти і дзвонити прямо з України. Або на сайті Забудовника була форма запиту - надсилали прайс-лист.
Правда, майже п‘ять років індивідууми, які ніколи в житті нічого нікуди ніде не інвестували, безперервно нагороджували мене посадами Генерального директора, Президента міжнародного консорціуму рієлторів, Голови правління гільдії рієлторів світу/планети/Сонячної системи і так далі - і так далі - всього я нарахував 32 (тридцять дві) такого роду посад, якими мене наділили.
Все чекаю, хто буде майже ювілейним номером «33».
Проводити черговий раз тренінг немає ніякого бажання: воно мені і раніше НЕ треба було, а зараз тим більше.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 тра, 2022 19:06, всього редагувалось 2 разів.
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