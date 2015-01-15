Додано: Чет 05 тра, 2022 03:38

Строго кажучи, в мене немає негативного ставлення до Аланії: курортне місто, яких багато в світі.

Але це не Анталія.

Різниця така, як між Києвом та Білою Церквою, як між Ялтою та Сімеїзом.

Я тільки дивлюся на Аланію трохи "зверху", як дивився б киянин на мешканця Василькова.



Набережна красива, піти є куди, магазини ті самі... дуже багато платних парковок - я від них вже відвик.

З точки зору архітектури та умов життя - скидається на очі те, що будинки натикані дуже сильно один біля одного, місцями місто з населенням в 330 000 мешканців нагадує "кам"яні джунглі".

В той же час є різниця в природі:

- саме там активно вирощують банани.

- таких садів чудового фрукта "мушмула" не зустрінете в Анталі - і розміром з абрикосу - зараз усіяні все дерева - рви - не хочу.

- вважається, що в Аланії середня температура повітря на 2 градуси завжди є вищою, ніж в Анталії.



З точки зору нерухомості:

- в мікрорайоні "Oba" - багато цікавих та ніби-то якісних будинків. Мацав руками. Але дуже далеко від моря, хоча з авто це не буде проблемою.

В центрі вже не знають, де б приліпити ще будинок, то ліплять між двома АЗС і називають це преміум-клас за 100 000 євро.

В тому ж центрі частина будинків наліплена на таких схилах, що здається попливуть вниз скоро...

В центрі дуже багато будинків явно старих та таких, що облізли вже.



Треба бути дуже уважним при виборі будинків в розрекламованому районі "Avsallar" - вся берегова лінія - це готелі, друга лінія - це звичайні села, в яких колгоспник продав ділянку землі і на цій ділянці землі Забудовник намагається побудувати приватаний хмарочос, який невідомо чи буде колись добудований, чи буде принятий в експлуатацію і з балкона якого буде видно тільки курей та сопливих дітей, як бредуть з моря десь кілометр.



В той же час - "розкручений" курорт: я вчора спеціально намагався встановити національний склад туристів: німці, поляки, мабуть піддані короля Willem-Alexander Claus George Ferdinand (дуже незрозуміла мова), чув наявність пари росіян.

Українців видно по номерах авто, які порушують всі правила руху: і швидкісні, і щодо червоного світлофору, і розмітки...



Строго кажучи, в мене немає негативного ставлення до Аланії... але повертався я в Анталію "на крилах"...